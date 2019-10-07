الإمارات تستحوذ على 62% من تمويل المشروعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «ماجنيت» المتخصصة في أبحاث الشركات الناشئة، في تقرير أطلقته خلال «معرض جيتكس لنجوم المستقبل» أن دولة الإمارات استقبلت نحو 62% من إجمالي التمويلات الموجهة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية 2019، لتحافظ بذلك على مكانتها كأكبر مستقبل للتمويل في المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات جاءت في المركز الثاني من حيث عدد الصفقات، مستحوذة على 25% منها.

وأوضح التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه منذ بداية العام 2019، جرى عقد 354 صفقة تمويلية بقيمة بلغت 517 مليون دولار للشركات الناشئة في المنطقة، بنسبة ارتفاع بلغت 30% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، فيما بلغ متوسط حجم الصفقات أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.5 مليون دولار باستثناء صفقتي شركتي «كريم» المتخصصة في خدمات توصيل الركاب، و«سوق دوت كوم» العاملة في التجارة الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية لايزال المسيطر في عام 2019، بعد استحواذه على 14% من إجمالي الصفقات، بزيادة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وذكر أن عدد المستثمرين الذين ضخوا أموالاً في شركات ناشئة بالمنطقة منذ بداية العام الجاري، بلغ 163 مستثمراً مقارنة بـ159 مستثمراً في عام 2018.

واعتبرت رئيسة «معرض جيتكس لنجوم المستقبل»، أنابيل ماندر، الوقت الحالي الأفضل للشركات الناشئة لتبدأ عملها، خصوصاً في دولة الإمارات، حيث تتوافر البيئة الاستثمارية المواتية.

وأوضحت أن أبرز عوامل تلك البيئة هو إتمام صفقات تخارج ضخمة مثل صفقة الاستحواذ على شركة «كريم» بقيمة 3.1 مليارات دولار، والاستحواذ على «سوق دوت كوم» بقيمة 850 مليون دولار.

الإمارات استحوذت على 25% من الصفقات.