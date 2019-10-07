اقتصادية دبي تصدر رخصة تاجر لدعم مشروعات «محطة الشباب»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي بأنها وقعت اتفاقية تعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب تدعم بموجبها المشروعات المشاركة في مبادرة «محطة الشباب»، وإصدار رخصة تاجر لهم.

وأشارت إلى أنها تهدف إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال، وتوفير الآليات اللازمة لتسهيل ممارسة الأعمال، فضلاً عن تقديم حلول مبتكرة لدعم أصحاب المشروعات.

دعم

وتفصيلاً، أكد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أهمية دعم المشروعات الناشئة في مشروع «محطة الشباب» من المؤسسة الاتحادية للشباب، من خلال توفير مساحات مجانية موزعة على المراكز التجارية والأسواق والمطارات والمرافق الثقافية والسياحية في الدولة لمساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة.

ووقعت اقتصادية دبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع المؤسسة الاتحادية للشباب تقوم بموجبها بدعم المشروعات المشاركة في المبادرة وإصدار رخصة تاجر لهم، التي تصدر إلكترونياً، وتهدف إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال من خلال مبادرات عدة لوضع الأطر القانونية وتنظيم الأنشطة التجارية بما يتوافق مع احتياجات صاحب العمل، وتوفير آليات لتسهيل ممارستهم العمل التجاري.

تعاون

وأشار قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى أن الاتفاقية تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للدوائر والمؤسسات الحكومية بالعمل على تعزيز التعاون بينها وتطبيق أفضل الممارسات بما يحقق المصلحة العامة، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم مشاركة أصحاب المشروعات التجارية الناشئة والمبتكرة في الحياة الاقتصادية، والمساهمة بتلك المشروعات التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني.

وتدعم الاتفاقية الجديدة الاستراتيجية المخصصة لمشروعات الشباب الناشئ المحور الاقتصادي لخطة دبي 2021، الذي يركز على استدامة النمو الاقتصادي عبر قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على الانتاجية والإبداع وتقديم التسهيلات كافة لاستدامة هذه المشروعات بصفة خاصة، ورفد الاقتصاد الوطني بشكل عام، ما يعزز بدوره المكانة التجارية التي تتمتع بها إمارة دبي.

قاعدة أساسية

والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل اقتصادية دبي من خلال رخصة تاجر على دعم وتشجيع وتطوير المشروعات الناشئة المبتكرة لما تمثله من قاعدة أساسية للتنوع الاقتصادي والابتكار، فضلاً عن تحفيز الشباب الموهوب للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتأسيس مشروعاتهم المستقبلية بسهولة.

وتُعنى رخصة «تاجر» بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه بمجرد الحصول على الرخصة، يصبح المشروع قانونياً، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على زيادة ثقة المتعاملين، كمـا يضمن للتاجر حقوقه الفكرية والاقتصادية.

مميزات

وتضم مميزات الحصول على رخصة تاجر، تقديم الاستشارات اللازمة لممارسة المشروعات، والحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي للأنشطة التجارية، علاوة على الاستفادة من التسهيلات البنكية، إضافة إلى الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق (dubaitrade.ae)، فضلاً عن إصدار بطاقة المنشأة وتوظيف ثلاثة موظفين، إلى جانب التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت.

خطوات الحصول على الرخصة

أوضحت اقتصادية دبي أن خطوات التسجيل للحصول على رخصة تاجر سهلة وسريعة، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالرخصة، وهو: (dedtrader.ae) وإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم اختيار النشاط والاسم التجاري، وإدخال بيانات العنوان، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع، وأخيراً الدفع واستلام رخصة تاجر إلكترونياً.