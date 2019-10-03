إحالة إجراء «دبي للخدمات المالية» بحق رئيس مجلس إدارة إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



قام رئيس مجلس الإدارة السابق والمسؤول التنفيذي الأول السابق لشركة «ماس كليرسايت ليمتد» (قيد التصفية)، والمعروفة اختصارًا بـ«ماس»، الدكتور مباشر شيخ، بإحالة القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية بشأنه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للنظر فيه ومراجعته.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية، قررت في تاريخ 18 يوليو 2019 اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن الدكتور شيخ وذلك لمخالفته تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية.

وأفاد بيان صادر اليوم ، بأنه جاء في إشعار القرار أن سلطة دبي للخدمات المالية وجدت أن شيخ، ارتكب ما يلي: إظهار عدم النزاهة من خلال التصرف بطريقة خادعة لا تتسم بالأمانة، إضافة إلى تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو خادعة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، كما تسبب في مخالفة «ماس» للقواعد الاحترازية المعمول بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وعلى ضوء جدية النتائج والظروف المتفاقمة، قررت سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات بحق الدكتور شيخ، بما في ذلك قرار يفرض عليه دفع تعويضات إلى «ماس»، كما فرضت سلطة دبي للخدمات المالية عليه غرامة، فضلا عن القيود والحظر على الدكتور شيخ التي تحول دون تسلمه وظائف معينة من وفي مركز دبي المالي العالمي.

وقدم شيخ اعتراضا على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وأحال الإجراء المتخذ بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للنظر فيه ومراجعته. لذلك فإن قرار سلطة دبي للخدمات المالية باتخاذ إجراء ضد الدكتور شيخ أصبح في حكم المؤقت، حيث قد يتم تأكيده أو تغييره أو نقضه، تبعا للنتيجة التي ستتوصل إليها الهيئة القانونية للأسواق المالية.

ولا تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية الإدلاء بأي تعليق عام إلى حين اكتمال المراجعة من قبل الهيئة.

