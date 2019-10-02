إطلاق «بوابة سلام» للاقتصاد الإسلامي بشكلها الجديد أكتوبر الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بأنه اعتمد خطط إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي «بوابة سلام» بشكلها الجديد، لتكون مرجعاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن شركة «دينار ستاندرد» ستطلق البوابة في أكتوبر الجاري، بالشراكة مع المركز.

وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان المنصوري، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المركز لعام 2019، أن المركز يواصل تنفيذ خططه الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لكل المهتمين بالاقتصاد الإسلامي، في ظل التعاون الوثيق من الشركاء الاستراتيجيين والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال المنصوري إن «المركز يناقش مراجعة استراتيجيته لعام 2020، بعد مرور ثلاث سنوات على بدء تنفيذها عام 2017».

وأضاف: «في 2017 قام المركز بتحديث استراتيجيته، بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنفيذ، التي تم تحديدها يثلاث سنوات، ولم يشرع المركز في اعتماد استراتيجيته المحدثة قبل التأكد من مواءمتها مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، واستراتيجية وتوجهات دولة الإمارات».

من جهته، قال الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «العمل مستمر مع شركائنا الاستراتيجيين لبناء مرجع عالمي موحد لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، استعداداً للمرحلة المقبلة من نمو وتوسع القطاع».

ولفت إلى أن «(بوابة سلام) تعد إحدى المبادرات من نوعها التي أطلقها المركز لتكون مرجعية عالمية، في توفير المعلومات والأخبار والبيانات التي يحتاج إليها المهتمون بالاقتصاد الإسلامي، وتشمل حالياً قاعدة بيانات لأكثر من 10 آلاف شركة عالمية ناشطة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي».

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، عرض المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي والموازنة المقترحة لعام 2020، وجهود إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي «بوابة سلام» بشكلها الجديد.