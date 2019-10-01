إطلاق «بوابة سلام» للاقتصاد الإسلامي بشكلها الجديد أكتوبر الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بأنه اعتمد خطط إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي «بوابة سلام» بشكلها الجديد لتكون مرجعاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن شركة «دينار ستاندرد» ستطلق البوابة في أكتوبر الجاري، بالشراكة مع المركز.

وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان المنصوري، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المركز للعام 2019، أن المركز يواصل تنفيذ خططه الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية لكل المهتمين بالاقتصاد الإسلامي، في ظل التعاون الوثيق من الشركاء الاستراتيجيين والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال المنصوري إن «المركز يناقش مراجعة استراتيجيته للعام 2020 بعد مرور ثلاث سنوات على بدء تنفيذها عام 2017».

وأضاف: «في 2017، قام المركز بتحديث استراتيجيته بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنفيذ، والتي تم تحديدها في ثلاث سنوات، ولم يشرع المركز في اعتماد استراتيجيته المحدثة قبل التأكد من موائمتها مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية واستراتيجية وتوجهات دولة الإمارات».

من جهته، قال الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «العمل مستمر مع شركائنا الاستراتيجيين لبناء مرجع عالمي موحد لقطاعات الاقتصاد الإسلامي استعداداً للمرحلة المقبلة من نمو وتوسع القطاع»، مشيرا إلى أن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يضع أهداف توحيد المعايير وإنشاء مرجعية عالمية موحدة حالياً ضمن أبرز أولوياته، كونها السبيل لوصول الاقتصاد الإسلامي إلى مراحل جديدة من النمو».

وأضاف أن «إطلاق (بوابة سلام) بشكلها الجديد هو خطوة استراتيجية في غاية الأهمية لمواكبة نمو قطاعات الحلال وقطاع التمويل الإسلامي».

ولفت إلى أن «(بوابة سلام) تعد إحدى المبادرات من نوعها التي أطلقها المركز لتكون مرجعية عالمية في توفير المعلومات والأخبار والبيانات التي يحتاج إليها المهتمون بالاقتصاد الإسلامي، وتشمل حالياً قاعدة بيانات لأكثر من 10 آلاف شركة عالمية ناشطة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي».

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، عرض المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي والموازنة المقترحة لعام 2020 وجهود إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي «بوابة سلام» بشكلها الجديد، والهادفة إلى أن تكون مرجعاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.

