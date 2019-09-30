«المركزي»: 75.4 مليار درهم النقد المتداول في السوق المحلية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

بلغ إجمالي النقد المتداول في السوق المحلية، الذي يتم التعامل به خارج البنوك في نهاية أغسطس الماضي، 75.4 مليار درهم، بزيادة تقترب من خمسة مليارات درهم، خلال فترة الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري، وذلك مقارنة مع 70.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2018.

ويعكس نمو النقد المتداول خارج المصارف عدداً من العوامل، من أبرزها قوة الاقتصاد الإماراتي، وارتفاع عدد السكان، والتأثيرات الموسمية مثل فترات الأعياد، وموسم الإجازات أو المدارس.

وأظهر تقرير المسح النقدي لشهر أغسطس، الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن القاعدة النقدية لدولة الإمارات سجلت في نهاية أغسطس الماضي 386.3 مليار درهم، ارتفاعاً من 379.7 مليار درهم في نهاية عام 2018، بزيادة قدرها 6.6 مليارات درهم. ووفقاً لإحصاءات «المركزي»، فإن هذه تعد أكبر قيمة تصل إليها القاعدة النقدية في الدولة على الإطلاق.

وخلال أغسطس 2019 منفرداً، سجلت القاعدة النقدية توسعاً بنسبة 0.1%.

ووفقاً للإحصاءات، فقد نمت القاعدة النقدية نتيجة ارتفاع في الاحتياطات الإلزامية للبنوك (تشكل 33% من القاعدة النقدية) بنسبة 8.1%، وارتفاع في شهادات الإيداع المشتراة بوساطة البنوك (38.9% من القاعدة النقدية) بنسبة 5.2%، على الرغم من انخفاض النقد المصدر (يشكل 23.3% من القاعدة النقدية) بنسبة 1.7%، وانخفاض الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى (تمثل 4.7% من القاعدة النقدية)، بنسبة 17.6%.