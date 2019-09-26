أحمد بن سعيد: القطاع العقاري يدعم تنوع الاقتصاد.. ويعزز الفرص الاستثمارية

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أهمية القطاع العقاري ودوره في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها تأكيد تنافسية الدولة في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، لمعرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة أهم العارضين والمستثمرين والمصممين العقاريين من المنطقة والعالم.

القطاع العقاري

وتفصيلاً، زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أمس، معرض «سيتي سكيب العالمي» في مستهل دورته الـ19، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعَد الأكبر من نوعه في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الشرق الأوسط، وتستمر فعالياته حتى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من أهم العارضين والمستثمرين والمصممين العقاريين من المنطقة والعالم.

وأكد سموه خلال الزيارة «أهمية القطاع العقاري ودوره في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها تأكيد تنافسيتنا في هذا القطاع، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي ودولة الإمارات في الأوساط الاستثمارية الدولية ضمن القطاع العقاري، بفضل الرؤية المستقبلية والبيئة التشريعية الداعمة لهذا الاستثمار، التي تعظم من دوره في إطار مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».

وأشاد سموه بالتنظيم الجيد للمعرض، الذي أصبح منصة عقارية عالمية تربط الخبراء العقاريين بالمبدعين، ضمن مختلف مجالات وتخصصات القطاع العقاري، كما أنه بات فرصة لتمكين السوق العقارية من التواصل المباشر بين مختلف الأطراف المعنية به، للاستفادة من الفرص المتاحة واكتشاف المزيد منها، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى العالم أيضاً.

جولة

ورافق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال الجولة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بطي بن مجرن، ومدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، خليفة سهيل الزفين.

وبدأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جولته في معرض «سيتي سكيب» بزيارة منصة بلدية دبي، حيث اطلع سموه من مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، على أحدث مشروعاتها ومبادراتها، ومنها «رخصة البناء الذكية»، و«نظام BIM - التدقيق الآلي على المخططات»، التي يتم تبنيها كركيزة أساسية لجميع مشروعات البناء في دبي.

ثم توجّه سموه إلى منصة «نخيل»، حيث استمع من رئيس مجلس إدارة الشركة، علي راشد لوتاه، إلى شرح حول المشروعات السكنية التي تنفذها الشركة في مناطق مختلفة من دبي.

كما زار سموه جناح وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية في المعرض، وتعرف من مسؤولي الوزارة على الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها تلك القطاعات للمستثمرين العقاريين على مستوى المنطقة.

خطط تطويرية

وشملت الزيارة كذلك الجناح الخاص بشركة «رأس الخيمة العقارية»، حيث اطلع سموه من مسؤولي الشركة على خططها التطويرية، ضمن مشروعَي «جيت واي» و«فلل ماربيا» في جزيرة الحياة، ضمن المخطط الرئيس لمجمع ميناء العرب في إمارة رأس الخيمة، كما زار سموه منصة «ديستريكت 2020»، وتعرف إلى مشروعاتها وعروضها، إضافة إلى مقر شركة «عزيزي» وما تعرضه من مشروعات تشمل «عزيزي مينا» و«ريفييرا».

وتضمّنت الجولة منصة شركة «أرادا»، إذ استمع سموه لتفاصيل مشروع «ذا بوليفارد» ضمن مشروع الجادة العملاق في قلب إمارة الشارقة، ويضم ثلاثة أبراج سكنية في مجتمع «إيست فيليدج» العصري.

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، جولته في معرض «سيتي سكيب» بزيارة جناح «ميدان»، واستمع من رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان»، سعيد حميد الطاير، لشرح حول تفاصيل تنفيذ مشروعات مدينة «محمد بن راشد آل مكتوم - دستركت ون»، كما اطلع سموه على نموذج مجسّم للمدينة يوضح أبرز تطوراتها ومناطقها الحيوية.

اليوم الأول من المعرض

شهد اليوم الأول من معرض «سيتي سكيب العالمي» انعقاد سلسلة من الجلسات الحوارية، ضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي استهدفت زوار المعرض ورجال الأعمال والمستثمرين المشاركين، حيث انطلقت، أمس، على هامش المعرض «حوارات سيتي سكيب» المستمرة لمدة ثلاثة أيام، وهي محاضرات مجانية ومتاحة للجمهور، يقدمها خبراء من شركات التطوير العقاري والاستشارات، مثل «نايت فرانك» و«أفريدي آند أنجل» و«جيه إل إل»، بينما استضافت منصة «سيتي سكيب إنتليجنس» نخبة من رجال الأعمال و أصحاب الاستثمارات في أجواء تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل وتحفيز التعاون، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة من خلال منصة المعرض العالمية.

كما تضمن المعرض انعقاد مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA)، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها «إنفورما ماركيتس» مع المعهد، التي يشارك فيها مجموعة من المهندسين والمتخصصين في وضع تصاميم معمارية حية ومبتكرة، تتيح إنشاء مساحات حيوية في المدن وتعزز من التجربة المعيشية للأفراد، وقد تم استعراض هذه الحلول أمام لجنة من المحكمين لاختيار التصاميم الأفضل من بين 12 دولة، كما تم الكشف عن الفائزين بجوائز «سيتي سكيب للأسواق الناشئة» التي يترقب نتائجها 56 مرشحاً من أميركا الجنوبية وإفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا، وتحتفي هذه الجوائز المرموقة بالتميز في 12 مجالاً من مجال الهندسة المعمارية، التي تشمل العقارات التجارية، والسكنية، وعقارات تجارة التجزئة، والاستدامة، والمنشآت الاجتماعية،؛ والمرافق الترفيهية، وعقارات الضيافة.