«الإمارات دبي الوطني» يطلق أول بنك رقمي للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني» أمس، عن أول بنك رقمي للأعمال (E20) في دولة الإمارات، مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب «البنك الرقمي للأعمال» سيكون بإمكان الشركات الناشئة والملاك الأفراد وأصحاب الأعمال المستقلة والعاملين في اقتصاد المهارات وشركات التكنولوجيا المالية وشركات تكنولوجيا التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة، فتح الحسابات المصرفية وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بسهولة عبر تطبيق للهاتف المتحرك، والوصول أيضاً إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساعدهم في إدارة أعمالهم.

وسيتوفر الإصدار التجريبي من «البنك الرقمي للأعمال» عبر الدعوة فقط لمجموعة مختارة من رواد الأعمال، ليتيح لهم اختبار مزاياه الرئيسة مثل تجربة فتح الحساب الرقمي، وتقديم الآراء والمقترحات حول تجربتهم.

وسيكون البنك الجديد متاحاً للعملاء من قطاع الأعمال في دولة الإمارات بعد استكمال المرحلة التجريبية بنجاح بحلول الربع الأول من 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، إنه «تم تطوير البنك الرقمي للأعمال على يد فريق متخصص من خبراء الخدمات المصرفية للأعمال ورواد التقنيات الرقمية الذين تواصلوا مع العملاء المحتملين، لفهم وتلبية احتياجاتهم المصرفية والمالية كأصحاب أعمال في الدولة».يُذكر أن (E20) هو ثاني بنك رقمي يطلقه بنك «الإمارات دبي الوطني» في أعقاب النجاح الذي حققته (Liv)، منصة الهاتف المتحرك الأولى من نوعها في المنطقة، التي تجمع بين الخدمات المصرفية ونمط الحياة العصرية لتواكب احتياجات جيل الألفية والجيل «زد».