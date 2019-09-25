3200 وظيفة متاحة أمام المواطنين في "مجموعة الإمارات"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال النائب التنفيذي لرئيس الموارد البشرية لمجموعة الإمارات، عبدالعزيز آل علي، إن المجموعة تواصل العمل على استراتيجيتها الخاصة بالتوطين، لافتاً إلى وجود أكثر من 3200 فرصة عمل متاحة حالياً أمام مواطني دولة الإمارات للعمل في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاع الضيافة الجوية الذي يستحوذ على الجزء الأكبر من هذه الوظائف، فضلاً عن الوظائف الإدارية واللوجستية.

وبين آل علي خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية في دبي، اليوم، أن المجموعة ستوفر خلال الفترة المقبلة تسهيلات خاصة باستقطاب المواطنين في قطاع الضيافة تشمل تصميم اللباس الخاص، وغيرها من الإجراءات التي ستساعدهم على الانضمام إلى المجموعة.

ولفت إلى أن رواتب المواطنين الراغبين بالالتحاق في قطاع الضيافة تصل إلى 18 ألف درهم، موضحاً أن لدى المجموعة ميزانية مفتوحة بخصوص التوطين.