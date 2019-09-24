«دبي لصناعات الطيران» تتلقى تكليفاً لاستقطاب طائرات بـ 5.14 مليارات درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن تكليفها من قبل أحد أكبر مديري الصناديق في العالم لاستقطاب وإدارة طائرات تقدّر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار (نحو 5.14 مليارات درهم).

وذكرت الشركة، في بيان، أنها ستتولى مهمة الاستحواذ على الطائرات، بينما ستنوب «منصة خدمات مستثمري الطائرات» (AIS) عن المستثمرين في إدارة هذه الأصول. وأوضحت أن التكليف الذي يمتد لسنوات عدة سيشمل استقطاب الطائرات وإدارتها ومساعدة المستثمرين في هيكلة رأسمال الطائرات التي يتم شراؤها.

وأضافت أن التكليف يستهدف بشكل أساسي الطائرات المستعملة الضيقة والعريضة البدن، وذلك من خلال شبكة العلاقات العالمية للشركة عبر قنوات البيع وإعادة البيع في الأسواق الثانوية.

وبينت أنه من خلال هذا التكليف، ترتفع قيمة محفظة الأصول المدارة لدى «دبي لصناعات الطيران» إلى أكثر من 2.7 مليار دولار (أكثر من 9.9 مليارات درهم)، مشيرة إلى أنه فضلاً عن المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها، تتوقع الشركة أن تنمو محفظة الأصول المدارة لتبلغ القيمة المستهدفة والبالغة خمسة مليارات دولار (نحو 18.3 مليار درهم). وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور: «يسر الشركة أن تتاح لها الفرصة لتنمية محفظة الأصول المدارة من خلال استقطاب وإدارة الطائرات لواحدة من المؤسسات المالية العالمية»، مضيفاً «لقد بدأنا نشاطنا وقمنا بالفعل بتحديد مصادر طائرات تساوي 25% من المحفظة». وأوضح أن الشركة تمتلك حالياً أكثر من 300 طائرة وسنتولى إدارة أكثر من 100 طائرة، لافتاً إلى أن هناك حواراً مستمراً مع 250 من العملاء في قطاع النقل الجوي.

وتابع تارابور أن «هذا الحجم الكبير لأعمالنا، إلى جانب منصة الخدمة التي تضم 150 موظفاً، إضافةً إلى منصة خدمات مستثمري الطائرات الرائدة في هذا المجال، كل ذلك يوفر للمستثمرين قيمة كبيرة في مجال الطائرات المدارة».