اقتصادية دبي تصدر 1149 رخصة فورية في 6 أشهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي، بأنها أصدرت 1149 رخصة تجارية بشكل فوري خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن عملية إصدار الرخصة الفورية تستغرق خمس دقائق فقط دون الحاجة إلى عقد تأسيس الشركة وموقع قائم وذلك للسنة الأولى فقط. وأوضحت اقتصادية دبي، أن الرخص الجديدة التي تم إصدارها توزعت على حسب النشاط، حيث تصدرتها الأنشطة التجارية بعدد 825 مستحوذة على 72% من إجمالي الرخص، فيما بلغ عدد الرخص المهنية 324 بنسبة 28% من إجمالي الرخص الصادرة.

وأضافت أن الذين يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، وصل عددهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إلى 1430 شخصاً، بلغت نسبة رجال الأعمال منهم نحو 78% بعدد 1111 رجل أعمال، في حين شكلت سيدات الأعمال 22% بعدد 319 سيدة. وبينت اقتصادية دبي أن الجنسية الهندية جاءت في المرتبة الأولى بتوزيع الرخص الفورية حسب الجنسية، تلتها بنغلاديش، ثم باكستان، والسعودية، ومصر، والصين، والأردن، وبريطانيا، والسودان، وتركيا.

حل نموذجي

ولفتت الدائرة إلى أن خدمة الرخصة الفورية توفر حلاً نموذجياً ملائماً للمستثمرين الدوليين، الذين بات بإمكانهم الآن الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة. وتسعى اقتصادية دبي من خلال الرخصة الفورية إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال، إذ إنها تعد الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

أنشطة

وبإمكان أصحاب المشروعات من خلال «الرخصة الفورية» الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، وتشمل نشاط التجارة العامة، إضافة إلى كل الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية، ويسمح بها لكل من المواطنين والمقيمين. وتتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، المؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية. وتوفّر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري، إلى جانب الحصول على بطاقة المنشأة من إدارة الجنسية والإقامة بشكل فوري، فضلاً عن الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال رسالة نصية تفيد بإمكانية توظيف ثلاثة موظفين.

«بدء العمل التجاري»

يشار إلى أن خدمة الرخصة الفورية أسهمت في محور «بدء العمل التجاري» الذي ارتكز عليه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، حيث صعد ترتيب دولة الإمارات للمركز 11 عالمياً، وتقدمت على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي.

كما فاز قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالمركز الأول في المؤتمر العالمي للابتكار والتحسين المستمر 2018 التابع لمجموعة دبي للجودة عن مبادرة «الرخصة الفورية» عن فئة (الخدمات)، إذ ترشحت المبادرة بين 22 مبادرة أخرى بين الدوائر الحكومية وتنافست مع مبادرات أخرى على المراكز الثلاثة الأولى.

توافر «الخدمة»

تتوافر خدمة الرخصة الفورية عبر الموقع الإلكتروني: (ded.ae/‏‏‏instant)، وفي مراكز الخدمة المعتمدة، وصالة السعادة والصالة الذكية في اقتصادية دبي.

وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من الرخصة الفورية ما عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة). كما بإمكان أصحاب رخص التجارة العامة عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط.

وفي ما لا يتطلب إصدار الرخصة الفورية من خلال الخدمات الإلكترونية أي مستندات، يتوجب في حال استخدام القنوات الأخرى حضور جميع الشركاء أو أحدهم لمركز تقديم الخدمة وتوفير نسخة عن جواز السفر لأطراف الرخصة كافة.

• 5 دقائق لإصدار الرخصة الفورية دون الحاجة إلى عقد تأسيس.