دليل جديد لإصدار وتعديل عقود التأسيس إلكترونياً

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، دليلاً يتضمن معلومات دقيقة عن إصدار وتعديل عقود التأسيس ومرفقاتها إلكترونياً.

وأفادت اقتصادية دبي بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات وتطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لكل المتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية، كون المتعامل الركيزة الأساسية للنجاح، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في نشر ثقافة السعادة والإيجابية في كل مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال لتحقيق أعلى معايير التميز في أداء الجهات الحكومية.

أقصى سرعة

وصمم الدليل لتزويد متعاملي اقتصادية دبي بالمعلومات التي يحتاجونها لضمان إتمام وإنجاز معاملاتهم وطلباتهم والإجابة عن استفساراتهم ومتابعتها بأقصى سرعة ممكنة تلبي احتياجاتهم.

ويؤكد الدليل الدور الحيوي لاقتصادية دبي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الرفاهية والازدهار والسعادة لسكان إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

ويقدم قطاع التسجيل والترخيص التجاري العديد من الخدمات لرجال الأعمال والراغبين بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، حيث يأتي ضمن هذه الخدمات العديد من الإجراءات والخطوات والمعلومات الضرورية لمزاولة هذه الأنشطة بالشكل المثالي وفي أشكال قانونية متعددة تلائم كل فئة.

ويتضمن الدليل أشكال عقود التأسيس التي تقوم اقتصادية دبي بإصدارها وتصديقها وإصدار ملحقات لها في حال التعديل.

معلومات

ويضم الدليل معلومات حول عقد وكيل خدمات، وعقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وعقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، ورسوم طلب ملحق تعديل عقد تأسيس، والوثائق المطلوبة من الشخص الاعتباري، وخدمة إرسال الرسائل النصية، فضلاً عن طلب ملحق تعديل عقد تأسيس (إضافة/‏‏‏‏ انسحاب شريك، تغيير اسم تجاري، إضافة نشاط للسجل، إضافة /‏‏‏‏تغيير/‏‏‏‏حذف نشاط، تعديل رأس المال، تغيير اسم شريك/‏‏‏‏ مدير، تغيير جنسية شريك/‏‏‏‏ مدير، إضافة /‏‏‏‏تغيير/‏‏‏‏ حذف مدير).

كما يضم معلومات حول تغيير نسبة الحصص، وتغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وتغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد، وتغيير وكيل خدمات محلي للمؤسسة.

تعريفات

ويعرف الدليل «وكيل خدمات» أنه شخص مواطن أو اعتباري يكون وكيلاً لشركة أعمال جميع الشركاء فيها من غير المواطنين أو لمؤسسة مملوكة لغير مواطن، حيث تقتصر واجبات هذا الوكيل تجاه موكليه والغير في تقديم خبرة الرجل المعتاد المشروعة لتمكينهم من ممارسة الأعمال المهنية أو الحرفية، وذلك دون تحمل أية مسؤولية مدنية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط موكله سواء في الإمارة أو الخارج.

أما بالنسبة لــ«شركة ذات مسؤولية محدودة» فهي التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على 50 شريكاً ولا أن يقل عدد الشركاء عن اثنين. ويجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة لها. ويتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر يتم اختيارهم من بين الشركاء أو من غيرهم بشرط ألا يتجاوز عددهم 11 مديراً.