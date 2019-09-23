خطوتان لخدمة التجديد التلقائي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أوضحت اقتصادية دبي، أن خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية تهدف إلى تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط وخلال أقل من دقيقتين، حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم (6969)، ليتم بعدها إرسال «اذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية.

وأضافت أنه يمكن للمتعامل الدخول على الموقع الإلكتروني: (ded.ae) أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي» سواء كان لديه اسم مستخدم، أو يمكنه الدخول عن طريق زائر لمرة واحدة فقط للحصول على الخدمة.

وذكرت اقتصادية دبي، أنها تقوم بإرسال رسالة نصية إلى أصحاب الرخص التجارية لإعلامهم بموعد تجديد الرخص قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الترخيص، فضلاً عن تعريفهم بقنوات الحصول على الخدمة، وكيفية إتمام إجراءات التجديد تلقائياً، مشيرة إلى أن الخدمة تغطي أكثر من 2200 نشاط تجاري أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي.

ولفتت إلى أن هذه الخدمة تعد بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

وبينت اقتصادية دبي، أنه يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر الدفع الإلكتروني أو الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني، كما يمكنهم أيضاً الدفع نقداً أو عن طريق الشيكات عبر مراكز الخدمة المعتمدة والبنوك التالية: «الإمارات الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«نور بنك»، و«آفاق للتمويل»، إضافة إلى الخصم المباشر عن طريق الحساب الخاص للمتعامل عبر بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف الإمارات الإسلامي.

يشار إلى أنه بإمكان المتعاملين تجديد الترخيص أكثر من سنة وبحد أقصى أربع سنوات بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وفي حال التجديد أكثر من سنة تتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة – عدد السنوات). ويجب أن يكون موقع الشركة موقع العام الماضي نفسه.

• 2200 نشاط تجاري تغطيها الخدمة ما يعادل 99.8% من الرخص.