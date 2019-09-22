8187 وظيفة جديدة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال شهر أغسطس 2019، وصل إلى 2650 رخصة، بمعدل 85 رخصة يومياً في إمارة دبي.

وأسهمت الرخص الجديدة في إضافة 8187 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على أنشطة عدة، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 65.6%، والتجارية 32.2%، والسياحية 1.7%، والصناعية 0.5%.

وتؤكد الأرقام الصادرة عن"خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، على استمراريتها في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري، المنجزة خلال شهر أغسطس 2019، وصل إلى 21 ألفاً و249 معاملة.

وأنجزت مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي 15 ألفاً و349 معاملة، أي ما يشكّل 72% من إجمالي المعاملات المنجزة 21 ألفاً و249، الأمر الذي يُظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس هذه الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3452 إجراء، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2954 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في أغسطس 2019 إلى 1023 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى نحو 8646 معاملة خلال شهر أغسطس 2019، ضمت 4282 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، ما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها، 160 رخصة، في حين بلغ عدد "رخصة تاجر" 191 رخصة.

وتسعى اقتصادية دبي إلى تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص، لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنغلاديش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان وجمهورية مصر العربية وبريطانيا، والصين والمملكة العربية السعودية والأردن، والسودان والولايات المتحدة الأميركية.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر أغسطس 2019 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة ديرة النسبة الأكبر بإجمالي 1518 رخصة، ثم منطقة بردبي 1129 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 86.7% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى (15.2%)، تلتها برج خليفة (14.4%)، وعود المطينة الثالثة (14.2%)، والفهيدي (8.6%)، والمرقبات (8.6%)، وبورسعيد (8.2%)، وعود ميثاء (7.1%)، والخبيصي (5.7%)، والمرر (2.8%)، ونايف (1.9%).

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر أغسطس 2019، حازت "العقارات والتأجير وخدمات الأعمال" 43.9% من حصة الأنشطة، تلتها "التجارة وخدمات الإصلاح" (26.7%)، و"خدمات مجتمعية وشخصية" (9.8%)، و"بناء وتشييد" (7.5%)، و"نقل وتخزين واتصالات" (4.5%)، و"مجموعة الفنادق" (3.4%)، و"صناعة تحويلية" (1.5%)، و"وساطة مالية" (0.9%)، و"الصحة والعمل" (0.9%)، و"مجموعة المقاولات" (0.8%)، و"التعليم" (0.6%)، و"الزراعة" (0.4%).

وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة "خارطة الأعمال" إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.

وتوفر خارطة دبي للأعمال على الموقع الإلكتروني www.dubaibusinessmap.ae، أو التطبيق الذكي Dubai Business Map App، تصوراً متكاملاً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري.

ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.