«المسعود»: سوق السيارات تشهد تحسناً تدريجياً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات، عرفان تانسل، بأن سوق السيارات بصفة عامة تشهد تحسناً، لكنه تدريجي. وتوقع تانسل في تصريحات صحافية عقب افتتاح معرض «إنفينيتي» الجديد في أبوظبي، أن تشهد السوق تحسناً ملموساً اعتباراً من العام المقبل، مدفوعاً بارتفاع سعر النفط عالمياً وزيادة الدخول والتوظيف اعتماداً على هذه الزيادة، فضلاً عن دعم جهود تنويع الاقتصاد في الإمارات.

وأضاف أن التراجع في السوق، الذي بدأ منذ عام 2016 كان مدفوعاً بتراجع سعر النفط، وما ارتبط به من عوامل اقتصادية عالمية وإقليمية.

ولفت تانسل إلى أن عمليات الشراء الإلكتروني للسيارات تشهد نمواً كبيراً في الوقت الراهن، كما تشهد سوق السيارات في الدولة تحولاً كبيراً حالياً، نظراً لتعاظم دور التجارة الإلكترونية.