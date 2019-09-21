"اتصالات" تطلق برنامج "Upgrade Anytime" لاستبدال أحدث هواتف iPhone

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات» اليوم عن إطلاق برنامج الترقية الحصري «Upgrade Anytime» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يتيح للعملاء الحرية والمرونة في استبدال أحدث هواتف iPhone الخاصة بهم مجاناً بهواتف أخرى من الإصدار نفسه، مع حرية اختيار حجم الشاشة، الألوان، السعة أو نظام التقسيط دون أي قيود، وذلك عند إكمال 90 يوماً من العقد.



وقد كانت «اتصالات» الشركة الأولى في إطلاق برنامج «iPhone مدى الحياة» في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في عام 2016، ويمكن للعملاء الذين يحصلون على أحد هواتف iPhone الجديدة بخطة تقسيط لمدة 18 أو 24 شهراً، من فرصة الترقية الى هاتف ذكي جديد من Apple مجاناً بعد إكمال 12 شهراً من عقدهم.



واعتباراً من الشهر الجاري، سيتاح لعملاء «اتصالات» اقتناء أجهزة Apple الجديدة من خلال خطة الدفع الذكي والتمتع بالاشتراك المجاني في برنامج الترقية من اتصالات «Upgrade Anytime»، وذلك عبر مركز خدمة العملاء 101، ومراكز الأعمال وتطبيق الهاتف المحمول.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات» خالد الخولي، «يسرنا أن نوفّر لعملائنا الكرام هذا البرنامج الحصري - الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - للاستمتاع بترقية مجانية إلى هواتف الجيل الجديد من Apple مجاناً، مضيفاً أن هذا البرنامج الفريد سيوفر لمشتركيه فرصة استبدال هواتفهم بأخري مجاناً بعد 90 يوماً دون أي قيود، إضافة إلى إمكانية اقتناء أحد أجهزة Apple مع خيارات الدفع الذكي، ليكون في متناول الجميع».



وسيحظى المشتركون في برنامج الترقية من اتصالات «Upgrade Anytime» من فرصة التأهل للحصول على ترقية مجانية للإصدار الأحدث من iPhone بعد مرور 90 يوماً.



ويتيح هذا البرنامج الجديد للعملاء تغيير حجم الشاشة أو اللون أو حجم سعة التخزين على أجهزة iPhone الخاصة بهم، من خلال إعادة الجهاز واستبداله بآخر جديد، إضافةً إلى إمكانية استبدال العميل لجهازه من دون أي رسوم اضافية إذا كانت الشاشة بها خدوش أو مكسورة، ولكن في حالة صالحة للعمل. وسيكون لدى العملاء خيار الترقية إلى أي من خطط الدفع المرنة لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً في أي من مواقع الترقية التابعة لـ«تصالات».