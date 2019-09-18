«اتصالات»: حافلة الجيل الخامس تعرض تجارب استثنائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت «اتصالات» بالتعاون مع «اريكسون» «حافلة الجيل الخامس» لاستعراض القدرات التي توفرها تقنية الجيل الخامس من خلال الاستخدام المبتكر لتعزيز التحول الرقمي لكل القطاعات، وتقديم تجارب استثنائية، واستخدامات متنوعة للاستفادة من الجيل الخامس للعملاء في دولة الإمارات.

وقال النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات» المهندس سعيد الزرعوني «مع تبني (اتصالات) لشعارها المتمثّل في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، فإننا نعمل عن كثب مع شركائنا لتوظيف إمكانات مزايا الجيل الخامس للارتقاء بالقطاعات كافة، وذلك للدور المحوري لهذه التقنية الثورية في تلبية الطلب المتزايد على البيانات وخفض النفقات، إضافة إلى دفع عجلة الابتكار، واستحداث فرص وحلول استثنائية ذات قيمة مضافة لتثري وترتقي بقطاع الأعمال على كل المستويات».

وأضاف أن «حافلة الجيل الخامس» تهدف إلى زيادة الوعي بتقنيات الجيل الجديد، بما يتماشى مع جهودنا المستمرة لدعم الأجندة الرقمية لدولة الإمارات.

وكانت «اتصالات» قد أطلقت في مايو 2018 أول شبكة تجارية للجيل الخامس، وحققت إنجازاً بعد إتاحة خدمات شبكة الجيل الخامس 5G فائقة السرعة لاستخدام جميع عملائها في دولة الإمارات، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما كانت الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توفير شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي، متمثّلا في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد. كما نجحت «اتصالات» في أغسطس الماضي من تغطية «برج خليفة» - البرج الأعلى في العالم - بشبكة 5G، والمتاحة للاستخدام من خلال أنواع مختلفة من الهواتف الذكية المتوافقة تقنياً مع هذه الشبكة المتطورة.

وبدأت «اتصالات» بتقديم خدمات شبكة الجيل الخامس للعديد من الشركاء في دولة الإمارات، لتمكينهم من التمتع بالإمكانات الهائلة لهذه الشبكة. وفي يوليو 2018 أصبح إكسبو 2020 دبي، أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

من جهته، قال رئيس إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا فادي فرعون: «تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي (اتصالات) الحثيثة في نشر شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات، والتي تتميز بالسرعات العالية، مع زمن استجابة أسرع، وقدرات اتصال فائقة للأفراد والمؤسسات. ويسرنا المساهمة في التجربة، وعرض حالات الاستخدام الجديدة، إذ تسعى اتصالات لتسخير إمكانات تقنية الجيل الخامس للمستهلكين والمؤسسات في الإمارات».

وستجوب «حافلة الجيل الخامس» عدداً من الجهات والشركات في الإمارات، لتستفيد من فرصة الاطلاع على نماذج استخدامات فعلية لتقنية إنترنت الأشياء المتعددة التي يتم تمكينها بواسطة تقنية الجيل الخامس في مجالات متنوعة، مثل النقل والطاقة والسلامة العامة والترفيه.

كما تمثل فرصة للقطاعات الصناعية التي تبحث عن نماذج جديدة لتمكين الابتكار، من خلال الاستفادة من التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات التي تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات المدعومة بتقنيات الجيل الخامس. وستوفر الحملة منصة للزوار لتجربة ابتكارات واستخدامات حية لتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء بشكل مباشر، والتعرف إلى أحدث الاتجاهات والتكنولوجيات التي تشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حالياً وفي المستقبل.

