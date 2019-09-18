بدء الأعمال الإنشائية لجناح اسبانيا في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أعلنت اسبانيا رسمياً بدء الأعمال الإنشائية في جناحها المشارك معرض "إكسبو 2020 دبي"، بحضور وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية، فرناندو فالينزويلا، والمدير التنفيذي لمكتب "إكسبو 2020 دبي"، نجيب العلي، وفقاً للموقع الرسمي للجناح المشارك في المعرض.

ويقدم الجناح الإسباني تجربة في غاية التنوع فالبنية المخروطية للتصميم تسمح بتدفق الهواء لتبريد أجواء المبنى طبيعياً بينما يتعرف الزوار على التأثير العربي والإسلامي في إسبانيا على امتداد ما يقرب من 800 عام شهدت ازدهار العلوم والآداب والفنون.

ويقع الجناح ضمن منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، ويهدف إلى استقطاب نحو 2.5 مليون زائر خلال فعاليات الحدث الدولي التي تمتد 6 أشهر. وسيسهم الجناح في رفع الوعي بأهمية تعزيز الكفاءة وتوفير الطاقة وإدارة الموارد.

وتم تصميم منطقة العرض لتكون في الطابق السفلي، للاستفادة القصوى من العزل الحراري والصوتي الذي يوفره المبنى تحت مستوى سطح الأرض، ويهدف كل ذلك إلى جمع الزوار تحت سقف واحد لخوض تجربة مدهشة تتسم بالتعاون والديناميكية، يستمتعون عبرها بالعديد من المشاريع الإبداعية والعلمية والتقنية والتثقيفية والفنية والفلسفية وسط أجواء إسبانية.



وأكّدت نحو 195 دولة مشاركتها، ما يجعله الإكسبو الدولي الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن، وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه، الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة.



