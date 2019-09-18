1200 جهة من 80 دولة تشارك في «أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أمس، «أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة» في مركز دبي التجاري العالمي، الذي تُقام تحت مظلته ثمانٍ من أحدث الفعاليات المرموقة في مجال التصميم والضيافة، يشارك فيها 1200 جهة من 80 دولة.

وأوضح بيان لشركة «دي إم جي إيفنتس»، المنظمة للحدث، أن سلسلة المعارض المُقامة، خلال الأسبوع الذي يستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، تضم: معرض الفنادق، معرض «إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي»، معرض الترفيه، معرض «ووركسبيس»، معرض الشرق الأوسط لتصميم أسطح الأرضيات، معرض مستقبل منتجات التصميم الداخلي، معرض «إندكس هوم»، ومعرض إدارة المرافق.

ويتمحور الموضوع الرئيس، خلال انعقاد أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة، حول «الملامح المستقبلية لمستجدات الأمور»، ويلقي الضوء على الأسلوب الذي ستتبعه الشركات والمؤسسات في قطاعات الضيافة والتصميم الداخلي والترفيه لتوظيف تقنيات التباين، والتصميم الطباعي، والأشكال الهندسية، والأنماط ثلاثية الأبعاد خلال مراحل التخطيط، وتحديد المصادر والإلهام بهدف خلق بيئات تحفيزية وفريدة من نوعها، تتولد عنها أحداث وفعاليات مرموقة وذات شأن في المنطقة.

وقال أحد مديري محافظ الفعاليات في «دي إم جي إيفنتس»، توني كرينيون، إن «التصميم تجاوز أكثر من مجرد كونه عنصراً جمالياً في هذا العصر، حيث بات الخليج العربي على أعتاب استخدام التصميم لخدمة الأغراض والوظائف العملية على وجه أفضل، مقارنةً بأي وقت مضى».