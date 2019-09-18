«دبي المالي العالمي» يعزز شراكاته مع المراكز الأوروبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرض مركز دبي المالي العالمي المزايا والحوافز الاستثمارية والخدمات المتكاملة التي يوفرها للشركات الأوروبية، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد من المركز، أخيراً، إلى عدد من الدول الأوروبية.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأن الوفد الذي ترأسه محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة المركز المالي، عارف أميري، سعى إلى استكشاف آفاق التعاون الاستراتيجي مع أكبر المراكز المالية في أوروبا،التي شملت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا.

وقال أميري، الذي قدّم لمحة عن أهم إنجازات المركز المالي، إن «تلك الزيارات الناجحة أسهمت في تمتين علاقاتنا مع المراكز المالية الأوروبية الرئيسة، التي تتشاطر معنا الرؤية نفسها ببناء مستقبل واعد للقطاع المالي، كما أكدت ازدهار فرص الأعمال التجارية التي يقدمها القطاع للشركات الأوروبية، والتي تسجل بدورها نمواً إيجابياً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».