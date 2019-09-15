وضع خارطة استثمار بقيمة 10 مليارات دولار بمنتدى بنغلاديش الاقتصادي بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صاغ مستثمرون في الإمارات عدداً من المشاريع الجديدة بما في ذلك خمس مناطق اقتصادية مجانية للاستثمار في بنغلاديش والتي تمت مناقشتها في منتدى بنغلاديش الاقتصادي الذي عقد بدبي اليوم.

وقد شارك أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال في المنتدى والذي يهدف إلى تعزيز تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين، وكان أبرز الحضور، سمو الشيخ أحمد بن دلموك كممثل رسمي لحكومة الإمارات في المنتدي بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء البنغلاديشي، ووزير المالية البنغلاديشي.

وأسهم المشاركون في منتدي بنغلاديش الاقتصادي في صياغة خارطة استثمارية تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار مقسمة في قطاعات الطاقة والموانئ والبنية التحتية في بنغلاديش والتي ستساعد في تعزيز نمو الاقتصاد البنغلاديشي، بالإضافة إلى طرح مشروع مدينة تكنولوجية فائقة، وبعض المجالات، كمجال صناعة الغذاء، وصناعة المنسوجات والجلود الطبيعية، والمنتجات الزراعية، مع التطوير والاستثمار في خمس مناطق اقتصاديه خاصه من أصل 100 منطقة تطورها بنغلاديش الأن.

وقد وقعت بنغلاديش والإمارات العربية أربع مذكرات تفاهم بشأن إنشاء ميناء، ومجمع صناعي، وتزويد وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال، ومحطات توليد الطاقة، ومنطقة اقتصادية خاصة في بنغلاديش، خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام لرئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة إلى دولة الإمارات في فبراير من هذا العام، التقت خلالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للصناعات الخاصة والاستثمارالخارجي، سلمان فضل الرحمن، إن "هذه الاستثمارات ستعزز العلاقة الثنائية بين بنغلاديش والإمارات وسيعمق علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى شراكة استراتيجية، وقد نما الاقتصاد البنغلاديشي العام الماضي بنسبة 7.9 % ونتوقع أن ينمو بمعدل 8.3 % هذا العام، مما سيجعل بنغلاديش من أسرع الدول نمواً في العالم، ونود أن يكون المستفيد الأكبر إخواننا في الإمارات من نمونا في السنوات القادمة، حيث يهدف منتدى بنغلاديش الاقتصادي إلى إقامة علاقة أقوى بين صانعي سياسات القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص ومجتمع الأعمال الذي سيساعد على تسريع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وبنغلاديش، بالإضافة لجلب منتدى بنغلاديش الاقتصادي المستثمرين وأصحاب المشروعات وجهاً لوجه لمناقشة القرص الاستثماريه وابرام الصفقات التجارية من أجل المنفعة المتبادلة".

وبدوره، قال سفير بنغلاديش بالإمارات، محمد عمران "أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وبنغلاديش بلغ أكثر من 1.6 مليار دولار عام 2018، مقارنه بنحو 1.3 مليون دولار في عام 2017، فيما بلغت قيمة واردات الإمارات من بنغلاديش نحو 580 مليون دولار بعام 2018 مقارنة بنحو 500 مليون دولار بعام 2017، وأن الصادرات غير النفطية من الإمارات لبنغلاديش بلغت نحو 544 مليون دولار، في حين بلغت إعادة الصادرات 235.9 مليون دولار".

وأضاف عمران، أن "حجم التحويلات المالية من قبل البنغلاديشين بدبي بلغت حوالي1.35 مليار درهم من بدايه العام الجاري وحتى الان مقارنة بنحو مليار درهم في عام 2018، حيث يُعد البنغلاديشيون من المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد الإماراتي، اذ يمتلكون أكثر من 50000 شركة تجارية بالإضافة إلى أكثر من 500.000 بنغلاديشي يعمل داخل الإمارات".