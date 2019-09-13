تشغيل مشروع تجريبي في مجال التكنولوجيا النظيفة ضمن مدينة «مصدر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أزيليو» السويدية للطاقة الشمسية عن عقد اتفاق شراكة مع كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لتشغيل مشروع تجريبي ضمن مدينة «مصدر» بهدف اختبار تقنيات جديدة في مجال تخزين الطاقة. وأفادت «مصدر» في بيان، أمس، بأنه تم توقيع الاتفاق على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، أمس، وحضره الرئيس التنفيذي لـ«أزيليو»، جوناس إكليند، ومدير إدارة التطوير العقاري والتصميم في «مصدر»، عبدالله بالعلا، ونائب الرئيس الأول للأبحاث والتطوير في جامعة خليفة، الدكتور ستيفن غريفيث.

ويهدف المشروع إلى اختبار نظام محرك «ستيرلنغ» الذي صممته شركة «أزيليو»، وحلول تخزين الطاقة الحرارية المتكاملة (TES) لمشروعات الطاقة المتجددة، التي تستخدم الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وطاقة الرياح، أو المشروعات التي توفر حلولاً خارج الشبكة، وتحديد ما إذا كان يمكن توظيف هذه التقنية ضمن مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»، يوسف باصليب، إن «المشروع سيدخل مرحلة الاختبار في خريف العام الجاري، حيث سيتم تقييم أداء المحرك (ستيرلنغ) المسؤول عن توليد الطاقة المتجددة، على أن يتبع ذلك، في النصف الأول من عام 2020، إجراء تحليل لكامل النظام».