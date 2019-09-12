300 مليون دولار وفورات «الربط الكهربائي الخليجي» سنوياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد علي الإبراهيم، إن حجم الوفورات لمشروع الربط الكهربائي الخليجي يقدر بنحو 300 مليون دولار سنوياً. وأضاف الإبراهيم، في تصريحات صحافية أمس، على هامش مؤتمر الطاقة في أبوظبي، أن قطاع الطاقة المتجددة سيعزز من حجم الطاقة المنقولة عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي، لاسيما في ظل المشروعات الضخمة المعلن عنها بالمنطقة، خصوصاً في الإمارات والسعودية.

وذكر الإبراهيم أن الشبكة تدخل مرحلة جديدة للتوسع الإقليمي من خلال تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع كل من الأردن ومصر، لربط شبكاتهما مع الشبكة الخليجية، في ما يعرف بخط الطاقة فائق السعة، الذي ينقل 2000 ميغاواط، بما سيمكن مجلس التعاون ليس من الربط الإقليمي فقط، بل الربط مع شبكات أوروبا أيضاً عبر مشروع الربط المشترك المزمع بين الجانبين الأوروبي ومصر.

ولفت إلى أنه من المقرر توسعة المستفيدين من الشبكة إقليمياً بربط جنوب العراق وتزويده بنحو 500 ميغاواط من الكهرباء، فيما من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاقية الإطارية، الأحد المقبل، خلال مؤتمر الطاقة في العراق.