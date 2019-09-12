اعتماد الهوية الرقمية في معاملات البنوك

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي بأن بوسع البنوك فتح حسابات العملاء وإجراء كل المعاملات البنكية معهم عن طريق منصّة الهوية الرقمية، التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بما يلغي الحاجة إلى التحقق الفعلي من بطاقة هوية دولة الإمارات.

وذكر «المركزي»، في تعميم أرسله إلى البنوك والمؤسسات المالية كافة، أمس، أن المصرف، بالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات، رحّب بمبادرة التحوّل الرقمي من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، و«دبي الذكية».

وأضاف في التعميم، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «يمكن للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى استخدام منصّة الهوية الرقمية في إجراءات فتح الحساب، وإجراء معاملات العملاء الأفراد وممثلي الشركات».