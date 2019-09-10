2.2% انخفاضاً في التضخم السنوي بالإمارات خلال يوليو

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

انخفض معدل التضخم في الدولة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير التضخم «يوليو 2019»، الذي أصدرته أمس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 109 نقاط في يوليو الماضي، مقابل 111.4 نقطة في يوليو 2018.

وأضاف التقرير الذي يغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة النقل بنسبة 5.8%، وانخفاض أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.5%، وأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.9%، والأغذية والمشروبات بنسبة 2% تقريباً، كما انخفضت مجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%

كما ارتفعت أسعار مجموعة الترويج والثقافة بنسبة 21.7%، ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.2%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.2%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.6%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات الصحة بنسبة 0.01%.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم انخفض على أساس شهري في يوليو 2019 مقارنة بيونيو الماضي بنسبة 0.8%.

وبين أن التضخم انخفض في أبوظبي خلال يوليو الماضي بنسبة 1.1% مقارنة بيونيو السابق، فيما انخفض في دبي بنسبة 0.4% والشارقة بنسبة 0.7%، بينما انخفض في عجمان 0.3%، وأم القيوين بنسبة 0.9%، ورأس الخيمة بنسبة 0.7% والفجيرة بنسبة 0.8%.

التضخم تراجع 0.8% على أساس شهري في يوليو 2019.