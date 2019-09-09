بدء الأعمال الإنشائية لجناح إندونيسيا في إكسبو 2020

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أعلن الحساب الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن بدء الأعمال الإنشائية ووضع حجر الأساس لجناح إندونيسيا في موقع إكسبو 2020، المستوحى من ثقافتها والمناظر الطبيعية النابضة بالحياة.

وقال المفوض العام للجناح الإندونيسي في المعرض، دودي إدوارد، في بيان صادر عن هيئة تنمية الصادرات الوطنية في إندونيسيا، إن البدء بأعمال تشييد الجناح يمثل إنجازًا جديدًا في سلسلة مراحل مشاركة إندونيسيا في معرض إكسبو 2020 دبي.

وسيبرز الجناح الإندونيسي مفاهيم الحداثة والتطور وسيلقي الضوء على المنتجات ذات الجودة العالية فضلاً عن جهودها في قطاعات اقتصادية عدة بما في ذلك المقومات السياحية والفرص الاستثمارية في البلاد، فضلاً عن تعزيز علاقات الشراكة بينها وبين مختلف الدول المشاركة في المعرض.

وأكّدت نحو 195 دولة مشاركتها، ما يجعله الإكسبو الدولي الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن، وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه، الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة.