«ماج للتطوير» تستثمر 8 مليارات درهم في برنامج سكني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ماج للتطوير» ذراع التطوير العقارية لمجموعة «ماج القابضة»، أمس، عن إطلاق برنامج سكني في دبي باستثمارات تصل إلى ثمانية مليارات درهم.

واوضحت الشركة في بيان أن البرنامج الجديد يوفر الفرصة أمام العميل لدفع 120 درهماً يومياً لتملك وحدة سكنية من دون أي شروط أو رسوم إضافية، كما يمنح العميل خطط سداد ميسّرة وعلى فترات طويلة تصل إلى 20 عاماً. وقال الرئيس التنفيذي لـ«ماج للتطوير»، طلال موفق القداح، إن «البرنامج يسهم في تعزيز جاذبية سوق دبي عالمياً عبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، إلى جانب اجتذاب فئات مؤهلة للانتقال والعيش في دبي، كما يدعم رؤية الشركة في وجودها في سوق العقارات المتنامية في الإمارة لمدة طويلة تتجاوز 20 عاماً، عبر ذلك المشروع الجديد، الذي يعدّ برنامجاً خاصاً للإسكان الميسّر ودعماً للمستثمرين».

وأضاف أن «الإقبال الذي تحظى به وحدات الإسكان المتوسط، والطلب المتنامي عليها في السنوات المقبلة، يضعان على عاتق المطورين العقاريين مسؤوليةً مضاعفة للاستمرار في الإسهام في تحقيق التوازن بالسوق».

وبيّن القداح أنه «عبر المبادرة الجديدة سيتم ضخ استثمارات بقيمة ثمانية مليارات درهم في السوق، لتوفير هذه الخطط في ثلاثة مشروعات أساسية هي: (ماج سيتي) في ميدان، و(فلل الفرجان)، و(برج إم بي إل) في منطقة أبراج بحيرات جميرا».

وأوضح أن «خطط السداد المقررة ضمن البرنامج تشمل جميع الرسوم الممكنة، حيث إن العميل لن يضطر إلى دفع رسوم تسجيل أو رسوم خدمات أو أي رسوم إدارية أخرى، فيما تتنوع فترات السداد بين 10 و20 عاماً».