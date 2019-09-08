المناخ العقاري في دبي

المصدر: سالم الموسى

استطاعت دبي بفضل منظومتها القوية والرصينة من التشريعات والقوانين العقارية التي تغطي مختلف الجوانب، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وعمليات تطوير وبيع المشروعات العقارية، فضلاً عن ضمان حقوق الأطراف وبيع وشراء الأراضي، أن توجد بيئة عقارية رائدة أسهمت في زيادة النمو ضمن القطاع العقاري وعزّزت المناخ الاستثماري فيه.

ونتيجة لذلك، بات القطاع العقاري في دبي يتمتع بجاذبية كبيرة بفضل المزايا والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين، حيث شكلت منظومة التشريعات العقارية نقطة تحول للقطاع العقاري في دبي وعزّزت من قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومواجهة التحديات المستقبلية.

ويَعد القطاع بتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، لا سيما مع إصدار قرار بتعديل وإلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية، وهو ما ينعكس بالتالي على الاستثمار العقاري وتعزيز مكانة دبي كبيئة حاضنة للاستثمار ووجهة مشجعة على الأعمال.

ومما لا شك فيه أن إطلاق مبادرات مثل تخفيض رسوم الخدمات الحكومية و«الإقامة الذهبية»، التي تتيح لمن يملك عقاراً بخمسة ملايين درهم الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات له ولأسرته، أن يعزّز من النمو العقاري في الإمارة ويشجع المزيد من المستثمرين على القدوم والاستثمار في هذا القطاع المستقر والمتنامي باطراد.

كما أن الأداء الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي لدبي يشير إلى دخول اقتصاد الإمارة في دورة جديدة من الازدهار والنمو المستدام في السنوات المقبلة، حيث يدعم ذلك مرونة السياسات والتشريعات والانفتاح المتزايد على الأسواق الخارجية وتنوع محركات النمو، وهو ما سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري.

إن التشريعات والقوانين العقارية التي أصدرتها دبي على مدى السنين الماضية أسهمت في استدامة الطفرة العقارية التي نشهدها اليوم.

وتتميّز سوق دبي العقارية بالديناميكية والمرونة، وهو ما تعكسه المبادرات العقارية التي تتناسب مع طبيعة السوق وخصائصها مثل توفير المساكن منخفضة التكاليف وعالية الجودة.

إن المبادرات الحكومية التي أطلقتها دولة الإمارات، أخيراً، أسهمت في تحسين الحالة المعنوية للسوق العقارية في الدولة، حيث سيعتمد أداء السوق العقارية بشكل كبير على مدى تأثير تلك المبادرات.

ووفقاً لأحدث المؤشرات، تعتبر إمارة دبي حالياً وجهة مفضلة للاستثمار العقاري بفضل تراجع معدل التضخم وزيادة قوة الدرهم وارتفاع القدرة الشرائية للسكان، إذ يكتسب القطاع العقاري فيها قوته وزخمه من جودة الحياة والاستقرار وتطور البنية التحتية، وهي من بين العوامل التي تنعكس بشكل إيجابي على أداء هذا القطاع.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز».

القطاع العقاري في دبي يتمتع بجاذبية كبيرة بفضل المزايا والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين.