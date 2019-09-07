نصائح لتفادي الاحتيال المالي

المصدر: إعداد: أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

حددت بنوك ومؤسسات مصرفية تعمل في السوق المحلية، مجموعة من النصائح والإرشادات لتفادي حالات الاحتيال المالي، كما يلي:

• لن تطلب البنوك والمؤسسات المصرفية أبداً بيانات الحساب أو وثائق الاعتماد عبر الإنترنت من خلال البريد الإلكتروني أو الرسالة القصيرة.

• يجب أن تبقى كلمات السر المتعلقة بعملياتك المصرفية عبر الإنترنت سرية على الدوام.

• عدم الضغط على روابط المصرف عبر الإنترنت التي يتلقاها المتعامل عبر البريد الإلكتروني وملصقاته.

• يجب تغيير كلمات السر بشكل دوري وعدم حفظها في أماكن يسهل الوصول إليها.

• يُنصح باستخدام كلمات سر معقدة تحتوي على أرقام، ومزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز المميزة.

• التأكد من أن البرامج المضادة للفيروسات يتم تحديثها باستمرار على مختلف الأجهزة التي تستخدم في إنجاز التعاملات المصرفية.

• يجب التسجيل في خدمة التحذير الهاتفي عبر الرسائل القصيرة لتلقي التحديثات بخصوص المعاملات التي تنفذ.