نصائح لتفادي الاحتيال المالي

حددت بنوك ومؤسسات مصرفية تعمل في السوق المحلية، مجموعة من النصائح والإرشادات لتفادي حالات الاحتيال المالي، كما يلي:
• لن تطلب البنوك والمؤسسات المصرفية أبداً بيانات الحساب أو وثائق الاعتماد عبر الإنترنت من خلال البريد الإلكتروني أو الرسالة القصيرة.
• يجب أن تبقى كلمات السر المتعلقة بعملياتك المصرفية عبر الإنترنت سرية على الدوام.
• عدم الضغط على روابط المصرف عبر الإنترنت التي يتلقاها المتعامل عبر البريد الإلكتروني وملصقاته.
• يجب تغيير كلمات السر بشكل دوري وعدم حفظها في أماكن يسهل الوصول إليها.
• يُنصح باستخدام كلمات سر معقدة تحتوي على أرقام، ومزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز المميزة.
• التأكد من أن البرامج المضادة للفيروسات يتم تحديثها باستمرار على مختلف الأجهزة التي تستخدم في إنجاز التعاملات المصرفية.
• يجب التسجيل في خدمة التحذير الهاتفي عبر الرسائل القصيرة لتلقي التحديثات بخصوص المعاملات التي تنفذ.