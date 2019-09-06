الكشف عن الشركات الـ 10 المتأهلة للمنافسة في «فيوتشريزم 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أمس، عن الشركات الـ10 المتأهلة لمسابقة برنامج «فيوتشريزم 2019»، الذي يقام بالتعاون مع شركة

«أكسنتشر» المتخصّصة في تقديم الخدمات الاستشارية المهنية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الابتكار في التكنولوجيا من أجل توفير تجارب سياحية فريدة من نوعها، وكذلك ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للشركات الناشئة.

وأفادت الدائرة، في بيان، بأن نسخة عام 2019 من البرنامج، تمنح روّاد الأعمال فرصة عرض ما لديهم من حلول تقنية مبتكرة تساعد على تنفيذ العديد من الأفكار الخاصة ببرنامج «فيوتشريزم»، الرامية إلى توفير التجارب المخصّصة، وتسهيل التجارب، فضلاً عن تعزيز الكفاءة الرقمية للعمليات، وتسويق الخيار الأول للوجهة، والسفر الواعي، إضافة إلى التجربة المدمجة.

وبينت أن الدورة الثالثة من البرنامج شهدت إقبالاً لافتاً، حيث تقدّمت 155 شركة ناشئة حول العالم بطلب مشاركة قبل انتهاء المهلة في الخامس من أغسطس الماضي، لافتة إلى أن لجنة تحكيم متخصصة ضمّت ممثّلين عن شركاء البرنامج، اختارت الشركات الـ10 الأكثر ابتكاراً للمشاركة في الجولة النهائية، والتي تشمل: «ستايهوبر»، «آدز- فلايت»، «ستايولوجي»، «فيوتشر نيتوورك»، «أيردياني مابس»، «أيرلانز تيكنولوجي»، «أومنيفلو إس.إيه»، «تشاتديسك»، «سيريبري إيه آي»، «إكسندر كاردنيان».

وذكرت الدائرة أن الشركات المتأهلة تخضع حالياً لبرنامج مكثّف مدته ستة أسابيع يتضمّن دروساً وجلسات تدريبية وإرشادية، إضافة إلى فرصة التواصل مع شركاء أساسيين في القطاع.

وأضافت أن الشركات الناشئة التي تمّ اختيارها ستتمكّن خلال هذه المرحلة من الحصول على إرشادات من «دبي للسياحة» وشركائها حول كيفية تقديم مشروع رائد، وكذلك الطرق التي يمكن من خلالها استخدام حلولها المبتكرة في قطاع السفر والسياحة في دبي.

وأشارت إلى أن الشركات المتنافسة ستعرض ما لديها من أفكار ومفاهيم مبتكرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في جناح «دبي للسياحة»، ضمن «جيتكس فيوتشر ستارز» في إطار «أسبوع جيتكس للتقنية» الذي يقام في أكتوبر المقبل. ولفتت الدائرة إلى أن الشركة الفائزة بالمركز الأول ووصيفتها ستحصلان على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى مزايا أخرى.

وقال المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، يوسف لوتاه، إن «الإقبال الكبير على المشاركة في برنامج (فيوتشريزم) يعتبر دليلاً واضحاً على جاذبية دبي مركزاً عالمياً وإقليمياً للتكنولوجيا، وكذلك على جهودنا المتواصلة من أجل توجيه قطاع السياحة نحو العالم الرقمي تماشياً مع مبادرة دبي (10x)».