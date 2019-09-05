«إعمار» تكشف عن «ساوث بيتش».. وتطلق خدمة لتأجير بيوت العطلات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار العقارية، أمس، عن إطلاق خدمة «Ease من إعمار» الجديدة، التي ستُحدث نقلة نوعية في قطاع تأجير بيوت العطلات قصير الأمد، لتقدم إلى الزوار والسائحين في دبي فرصة الإقامة في أفضل المنازل الفخمة والمختارة، ضمن مجمعات «إعمار» السكنية متكاملة المرافق والخدمات.

وكشفت «إعمار»، خلال حفل الإطلاق أيضاً، عن مجمع «ساوث بيتش» السكني المطل على الواجهة البحرية في «إعمار بيتشفرونت»، كما اعتمدته كأول مشروعات الواجهة المائية المدرجة في خدمة «Ease من إعمار»، التي تمكن السياح من الاستمتاع بالأجواء المفعمة بالبهجة والراحة والمعيشة الراقية، وتوفر للمستثمرين عائدات استثمارية مرتفعة.

وأفادت الشركة في بيان بأن المجمع الجديد يضم وحدات سكنية متنوعة مكونة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، تتميز بتصميماتها الفخمة وتفاصيلها الأنيقة.

وأوضحت أن خدمة «Ease من إعمار» تقدم للمستأجرين أسلوباً عصرياً للاستمتاع بالإقامة في أبرز المشروعات السكنية في دبي، كما أنها توفر لهم أعلى معايير الضيافة، بما يشمل الخدمات المنزلية بمستوى الفنادق، وخدمة «الكونسيرج» الرقمي عبر الأجهزة الإلكترونية المتحركة، التي توفر كل المعلومات عن دبي بصورة فورية.

وأضافت أنه يتوافر للمستأجرين مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الإنترنت (واي فاي) وأجهزة «غوغل للمنزل الذكي» حسب الطلب، مثل «كروم كاست» لبث محتوى القنوات الرقمية عبر الإنترنت، فضلاً عن أنه يمكن لضيوف «Ease من إعمار» الحصول على قسائم «Ease Pass»، التي تقدم عروضاً مميزة تشمل أبرز الوجهات في دبي، حيث تتضمن ترقيات خاصة لبطاقات «U من إعمار» وخصومات على مطاعم «مجموعة إعمار للضيافة» وأسعار خاصة في وجهات «إعمار للترفيه»، مثل «قمة البرج - برج خليفة» و«ريل سينما» وغيرهما.

وأشارت الشركة إلى أن التقنية المبتكرة لخدمة «Ease من إعمار» توفر للمستثمرين فرصة مميزة لتأجير وحداتهم السكنية، وتتيح لهم الاستفادة من نموذج أعمال جديد يضمن لهم عائدات مستدامة، كما توفر «Ease من إعمار» خدمات متكاملة بدءاً من إدارة العقارات، بما في ذلك إعداد المنازل وتنظيم الحجوزات واستضافة الزوار والخدمات المنزلية، والصيانة والحصول على التراخيص الحكومية اللازمة للتأجير.