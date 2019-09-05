«طيران الإمارات» تطالب بتحسين اعتمادية محركات الطائرات

المصدر: دبي، لندن - الإمارات اليوم ورويترز

أكد رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، أن الشركة لن تشتري طائرات «إيرباص» و«بوينغ» جديدة، ما لم تفِ بالحد الأدنى من معايير الأداء، مطالباً شركتي صناعة المحركات «رولزرويس» و«جي.إي» بتحسين اعتمادية محركاتهما.

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن عروض جديدة تتيح لعملائها في دولة الإمارات السفر بأسعار خاصة إلى مختلف محطات شبكة خطوطها العالمية خلال الخريف، على أن يتم الحجز من الآن وحتى 15 سبتمبر 2019، وأن يكتمل السفر ذهاباً وإياباً بحلول 30 يونيو 2020، مشيرة إلى أن الأسعار تبدأ من 795 درهماً.

معايير الأداء

وتفصيلاً، طالب رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، شركتي صناعة المحركات «رولزرويس» و«جي.إي» بتحسين اعتمادية محركاتهما، قائلاً إن الشركة لن تشتري طائرات «إيرباص» و«بوينغ» جديدة، ما لم تفِ بالحد الأدنى من معايير الأداء.

وأضاف كلارك، في إفادة صحافية بلندن: «الآن أنتجوا ما تقولون إنكم ستنتجونه»، مؤكداً أن «طيران الإمارات» لن تشتري طائرات، إلا عندما تكون جاهزة حقاً.

عروض

من جهة أخرى، أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن عروض تتيح لعملائها في دولة الإمارات السفر بأسعار خاصة إلى مختلف محطات شبكة خطوطها العالمية خلال الخريف، إما للسياحة والاستكشاف أو لزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء.

وذكرت الناقلة، في بيان، أن تلك العروض الخاصة تسري على أسعار تذاكر الدرجتين السياحية ورجال الأعمال، إلى العديد من المدن في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وغيرها، على أن يتم الحجز من الآن وحتى 15 سبتمبر 2019، وأن يكتمل السفر ذهاباً وإياباً بحلول 30 يونيو 2020.

الأسعار

وأوضحت أن أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى الشرق الأوسط تبدأ من 795 درهماً، وإلى غرب آسيا والمحيط الهندي من 825 درهماً، وإلى إفريقيا من 1375 درهماً، وإلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 1925 درهماً، وإلى أوروبا من 1995 درهماً، وإلى الأميركتين من 4395 درهماً.

وأضافت أن أسعار السفر في درجة رجال الأعمال من دبي إلى الشرق الأوسط، تبدأ من 3595 درهماً، وإلى غرب آسيا والمحيط الهندي من 2605 دراهم، وإلى إفريقيا من 6495 درهماً، وإلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 7995 درهماً، وإلى أوروبا من 9495 درهماً، وإلى الأميركتين من 17 ألفاً و595 درهماً.

تعيينات جديدة في الإدارة العليا

كشفت شركة طيران الإمارات، أمس، عن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية العليا للعمليات التشغيلية والتجارية والشؤون الدولية، حيث تم تعيين عادل الرضا في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وعدنان كاظم في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالمسؤولين التنفيذيين الثلاثة.

وقال سموه إن «عادل وعدنان والشيخ ماجد يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات تخصصهم تتجلى في مهاراتهم القيادية الثابتة، وهم جميعاً أعضاء فاعلون في الإدارة العليا ولديهم تجارب عميقة ومتنوعة في مختلف الدوائر والأقسام»، مضيفاً سموه: «إنني على ثقة تامة بأنهم سيواصلون، من خلال مراكزهم الجديدة، دعم النمو المستقبلي، وتعزيز مرونة (طيران الإمارات) ووجودها عبر العالم».

وأشار سموه إلى أن «هذه الأدوار الثلاثة: العمليات التشغيلية والتجارية والشؤون الدولية، مهمة للغاية لتنمية قاعدة عملائنا وتطوير استراتيجيتنا التجارية، وتقديم أفضل التجارب للعملاء، وتعزيز أعمالنا من خلال التواصل مع الحكومات والهيئات التنظيمية الإقليمية والدولية والدوائر المختصة بصناعة الطيران في مختلف دول العالم».