مطار دبي يستقبل رحلة مباشرة من شيان الصينية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مطار دبي الدولي، أمس، الرحلة الافتتاحية التي تسيّرها الناقلة «تشاينا إيسترن» قادمة من مدينة شيان الصينية، مفتتحة بذلك خطاً جديداً يربط بين المدن الصينية ودبي. وأوضحت مؤسسة مطارات دبي في بيان أن الناقلة ستشغل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين دبي وشيان إلى جانب مدينتي شنغهاي كينجداو الصينيتين. وأشات إلى أن الصين تعتبر واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات والسوق الأكثر نمواً من حيث إجمالي عدد الركاب مع مطارات دبي، الذين تجاوز عددهم 1.8 مليون مسافر صيني في النصف الأول من العام الجاري. يشار إلى أن مطار دبي الدولي يخدم 247 وجهة حول العالم حالياً، من خلال أكثر من 70 شركة طيران دولية.