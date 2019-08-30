الإمارات أكبر الأسواق الجوية ارتباطاً بباكستان

المصدر: أزاد عيشو - دبي

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول كأكبر الأسواق الدولية ارتباطاً بالسوق الباكستانية، من حيث السعة المقعدية على الرحلات الجوية بين البلدين، وذلك وفقاً لبيانات نشرها مركز آسيا الباسيفيك للطيران «كابا»، ومؤسسة «أو إيه جي» البريطانية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن إجمالي السعة المقعدية بين السوقين الإماراتية والباكستانية وصل إلى نحو 69 ألف مقعد أسبوعياً، لتتصدر بذلك السوق المحلية قائمة أكبر الأسواق، تليها السوق السعودية في المركز الثاني بأكثر من 46 ألف مقعد أسبوعي على الرحلات الدولية.

وأوضحت البيانات أنه بالنسبة للمسارات الدولية الأكثر ازدحاماً إلى السوق الباكستانية، حل الخط الذي يربط مطارَي دبي وكراتشي الدوليين في المركز الأول، كأكبر المسارات من حيث السعة المقعدية التي وصلت إلى 32.5 ألف مقعد أسبوعي، تلاه في المركز الثاني الخط الذي يربط بين مطارَي دبي وإسلام آباد الدوليين بنحو 12 ألف مقعد على الرحلات الدولية.

وبحسب البيانات، فإن المطارات الإماراتية تستحوذ على الجزء الأكبر من السعة المقعدية دولياً إلى باكستان، إذ حل خط مطاري دبي ولاهور الدوليين في المركز الرابع بنحو 11 ألف مقعد.

وأشارت إلى أن شركة «طيران الإمارات» تحتل المركز الثاني بعد الخطوط الباكستانية، كأكبر ناقلة دولية في السعة المقعدية إلى السوق الباكستانية، فيما حلت شركة «العربية للطيران» في المركز السابع، بينما جاءت شركتا «فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران» في المركزين الثامن والتاسع على التوالي.