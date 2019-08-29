انخفاضات في أسعار الوقود تصل 10 فلوس خلال سبتمبر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي





أعلنت مواقع شركات توزيع الوقود، اليوم، عن تسجيل أسعار الوقود بمشتقاته "سوبر 98"، و«خصوصي 95»، و«الديزل» انخفاضات تصل إلى 10 فلوس للتر الواحد، اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر المقبل (الموافق الأحد المقبل)، مقارنة بأسعارها خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرّتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وسجل سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضاً بلغ 9 فلوس حيث يتراجع من 2.37 درهم خلال أغسطس الجاري إلى 2.28 درهم في سبتمبر المقبل، فيما يتراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.26 درهم إلى 2.16 درهم، بانخفاض قيمته 10 فلوس. كما ينخفض سعر "بنزين 91" من 2.18 درهم الى 2.08 بانخفاض 10 فلوس.

كما يشهد سعر لتر الديزل، اعتباراً من بداية سبتمبر المقبل، انخفاضاً من 2.42 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.38 درهم بتراجع 4 فلوس.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.