«إينوك» تزود ناقلات «آي إم إس للنفط» بزيوت التشحيم في الفجيرة وسنغافورة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



وقّعت مجموعة «إينوك» مذكرة تفاهم مع شركة «آي إم إس للنفط» الدوليّة التي تمتلك وتشغّل أسطولاً من السفن في اليونان، لتصبح المجموعة بموجب المذكرة المزود الحصري لزيوت التشحيم لما يصل إلى 16 من ناقلات البضائع والحاويات التابعة للشركة في مينائي الفجيرة وسنغافورة.

وذكرت «إينوك» في بيان اليوم، أنها تهدف من خلال تلك الخطوة إلى توسعة شبكتها لتزويد زيوت التشحيم لتشمل أكثر من 110 ميناء في 23 دولة.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «المجموعة حريصة على الاستمرار في توسعة حضورها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما نترجمه على أرض الواقع من خلال هذه الشراكة التي تحفل بالفرص الواعدة بالنسبة للمجموعة».

وأضافق أن «التعاون مع (آي إم إس للنفط) ياتي بمثابة خطوة مهمة على هذا الصعيد، حيث إنه يرسخ مكانة (إينوك) كشريك موثوق للمعنيين بالصناعات البحرية»، مشيرا إلى أن «الشراكة مع إحدى أبرز الشركات الدولية المالكة والمشغلة للسفن في اليونان هو خير دليل على جودة المنتجات والخدمات التي نقدمها لشركائنا في مختلف القطاعات».

يشار إلى أن «إينوك» تعمل على توفير زيوت التشحيم لمختلف أنواع المحركات البحرية، بما في ذلك قوارب تموين منصات النفط والغاز البحرية، وسفن شحن الحاويات، وناقلات النفط، والسفن العسكرية وخفر السواحل، من خلال شبكة من خيارات النقل المتنوعة التي تشمل الناقلات البرية والأنابيب. كما تقدم المجموعة محفظة متنوعة من زيوت ومواد التشحيم المُعدّة للاستخدام في عدة مجالات بما في ذلك القطاعات الصناعية والبحرية ومحركات الديزل الثقيلة، إضافة إلى الاستخدامات الصناعية.

