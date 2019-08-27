«موانئ دبي العالمية» تنشئ «سوق التجار» في «جافزا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «موانئ دبي العالمية»، عن إبرام شراكة مع «زيجيانغ تشاينا كومودوتيز سيتي غروب كومباني ليمتد» (سي سي سي) لإنشاء «سوق التجار» في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي «جافزا».

ووفقاً لبيان صادر، أمس، ستملك «موانئ دبي العالمية» حصص الأغلبية في المشروع المشترك الذي تبلغ نسبة الحصص فيه 70/‏‏‏30 مع مجموعة «سي سي سي». وأوضح البيان أن «سوق التجار» سيمتد على مساحة 800 ألف متر مربع، منها 220 ألف متر مربع مخصصة للمرحلة الأولى التي يبلغ الإنفاق الرأسمالي عليها نحو 150 مليون دولار (550.5 مليون درهم)، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أعمال التشييد في الربع الأخير من العام الجاري وتستمر لفترة 24 شهراً.

وسيسهم «سوق التجار» في إطلاق أول سوق منطقة حرة ذكية في الشرق الأوسط لقطاعي التجزئة والجملة، ويهدف إلى خدمة منطقة أوسع تشمل شريحة سكانية ضخمة يتخطى تعدادها ملياري نسمة. كما سيتيح المشروع للتجار الاستفادة من التكاليف المنخفضة لسلسلة التوريد عبر استخدام البنى التحتية متعددة الوسائط وعالمية المستوى الموجودة في جبل علي وإمارة دبي. وسيكون بمقدور التجار شراء كميات كبيرة من المنتجات بأسعار الجملة مع توفير أقصر الفترات اللازمة للتسليم وتعزيز قدرتهم على تلبية الطلب بكفاءة أكبر.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليّم: «نحن مسرورون للإعلان عن هذه الشراكة مع (تشاينا كومودوتيز سيتي) لإنشاء (سوق التجار)، حيث يجسّد هذا الاستثمار استراتيجية تحفيز التجارة التي ننتهجها من خلال سعينا الدؤوب لتعزيز التجارة وحركة البضائع عبر إلغاء جوانب عدم الكفاءة وخفض تكاليف سلسلة التوريد».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «زيجيانغ تشاينا كومودوتيز سيتي غروب كومباني ليمتد»، زهاو وينغ، إن «منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيوية جداً لمبادرة الحزام والطريق، وإننا نهدف إلى خدمة هذه السوق ذات معدلات النمو المرتفعة من خلال (سوق التجار) في جبل علي بدبي».

550.5

مليون درهم كلفة

المرحلة الأولى من

المشروع.