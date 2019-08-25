بدء الإجراءات التنفيذية لتوسيع نطاق «الضريبة الانتقائية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء، بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي»، الذي صدر خلال شهر أغسطس الجاري، وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية، لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، الذي يدخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير المقبل عام 2020، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

وأكدت الهيئة في بيان، أمس، أن القرار الجديد يأتي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة، لتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات، للحد من الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، في إطار «رؤية الإمارات 2021»، الرامية لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.

ودعت الهيئة كمرحلة أولى كل منتجي ومستوردي ومخزني المشروبات المُحلَّاة بالسكر المُضاف للتقدم بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية، والالتزام بالقرار الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، مشيرة إلى أن الضريبة الانتقائية تعتبر ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معيّنة ضارة للحد من استهلاكها.

وأوضحت أنه في إطار الإجراءات الأساسية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق السلع الانتقائية، قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديث وتطوير نظام التسجيل الإلكتروني، الذي يتميز بسهولة وسرعة الإجراءات، وذلك لإضافة السلع المشمولة بالقرار الجديد لمجلس الوزراء بهذا الشأن، والتسهيل على قطاعات الأعمال المعنية لإتمام عملية التسجيل في نظام الضريبة الانتقائية دون معوقات.

وذكرت أنه إضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على أنظمة التسجيل، قامت الهيئة اعتباراً من 18 أغسطس الجاري بتطبيق آلية جديدة لتسجيل السلع الانتقائية، ودعت جميع قطاعات الأعمال المعنية التي تشمل منتجي ومستوردي ومخزني السلع الانتقائية، تسجيل كل هذه السلع التي يتم التعامل بها من خلال النظام الجديد.

ودعت الهيئة في المرحلة الأولى جميع المعنيين بالمشروبات المحلاة إلى تسجيلها في النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة، وذلك بعد أن يتم تسجيلهم في نظام الهيئة كخاضعين للضريبة الانتقائية، حيث سيتبعها الإعلان عن المرحلة الثانية، التي تتضمن تسجيل المعنيين بأجهزة وأدوات التدخين الالكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

وذكرت أنه بموجب القرار تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، وللهيئة الطلب من الشخص توفير مستندات، أو إثباتات مخبرية، أو أي إثباتات أخرى تحددها لإثبات وتحديد محتوى المنتج.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن «الهيئة وضعت خطة شاملة متعددة المسارات، بهدف ضمان التطبيق الدقيق والسلس لقرار مجلس الوزراء، فإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على أنظمة التسجيل، وتطبيق الآلية الجديدة لتسجيل السلع الانتقائية، قامت الهيئة بإعداد مجموعة من الأدلة والإرشادات التي توضح آليات ومعايير تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة، والمشروبات المُحَلَّاة بالسكر المُضاف، كما توضح بأساليب مبسطة الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل، سواء للخاضعين أو المنتجات، والفترة الزمنية اللازمة لتسجيل الخاضع للضريبة.

المشروبات المحلاة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يستثنى من تعريف المشروبات المحلاة، مجموعة من السلع، من بينها المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، والمشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الاصطناعي أو أطعمة الرضع.