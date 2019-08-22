«فيستارا» الهندية تبدأ تسيير رحلاتها بين دبي ومومباي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

استقبلت مؤسسة مطارات دبي اليوم، الرحلة الافتتاحية للناقلة الهندية «فيستارا»، ما يرفع عدد شركات الطيران الهندية التي تخدم حركة السفر بين دبي والمدن الهندية إلى ست ناقلات تسير 370 رحلة أسبوعياً إلى 21 وجهة ومدينة هندية.

وأفاد بيان صدر اليوم، بأن مدينة مومباي الهندية حلت في المرتبة الثانية على رأس قائمة المدن أو المقاصد من حيث عدد المسافرين بإجمالي قدره 2.5 مليون مسافر في عام 2018، بينما ارتفع عدد المسافرين بين الهند ودبي الى 12.3 مليون مسافر في عام 2018.

وكانت شركة الخطوط الجوية الهندية ذات الخدمات المتكاملة «فيستارا»، المشروع المشترك بين شركتي «تاتا» والخطوط الجوية السنغافورية، أعلنت من جانبها عن تسيير رحلاتها اليومية بين مدينتي مومباي ودبي.

وأفادت بأن دبي تعد ثاني الوجهات الدولية ضمن شبكة رحلات «فيستارا» بعد سنغافورة، لافتة إلى أن الطائرة حظيت عند وصولها إلى دولة الإمارات باستقبال حافل مع مراسم التحية التقليدية، إضافة إلى فعالية احتفالية نظمها فريق «مؤسسة مطارات دبي»، بحضور النائب الأول للرئيس للشؤون التجارية لدى «مطارات دبي»، يوجين باري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فيستارا»، ليزلي ثنج: «نحن متحمسون لبدء تسيير رحلاتنا إلى دبي، لما تتمتع به المدينة من أهمية كبيرة كونها تحتضن عدداً كبيراً من المواطنين الهنود، والعديد من الشركات الهندية، فضلاً عن كونها وجهة الإجازات المفضلة بالنسبة للكثير من السياح حول العالم».

وأكد أن الشركة ستواصل خلال عملها في دبي، تحقيق التزامها المتمثل في ترك بصمة راسخة ضمن قطاع الطيران العالمي، عبر توفير منتجات وخدمات تراعي أفضل المعايير العالمية، وعبر تقديم أفضل المنتجات وأرقى مستويات الضيافة الهندية الأصيلة، مؤكداً أن «فيستارا» ستطرح عروضاً فريدة للمسافرين بين الهند ودولة الإمارات.

وكانت «فيستارا» أطلقت عملياتها العالمية مطلع اغسطس الحالي، مع تسيير رحلات يومية من مدينتي دلهي ومومباي إلى سنغافورة، في وقت تتحضر فيه الشركة حالياً لتسيير رحلاتها إلى وجهتها العالمية الثالثة في مدينة بانكوك التايلاندية في 27 أغسطس الجاري. ومنذ إطلاق عملياتها عام 2015، قدمت «فيستارا» خدماتها لأكثر من 16 مليون مسافر.