الدرهم لأعلى مستوى أمام «اليوان» في 11 عاما

المصدر: طوكيو - رويترز

انخفض اليوان الصيني لأدنى مستوى في 11 عاما مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس بسبب المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، مما حفز بنوك صينية مملوكة للحكومة على دعم العملة في السوق الآجلة. (يذكر أن سعر صرف الدرهم مرتبط بسعر صرف الدولار الأميركي).

وتضافر انخفاض اليوان مع تراجعات الأسهم في هونغ كونغ بفعل مخاوف بشأن احتجاجات في المدينة في دفع الدولارين النيوزيلندي والأسترالي للانخفاض ودعم الين مقابل عملات كبرى مقابلة.

وانحصرت بقية العملات في نطاق ضيق قبيل خطاب من المقرر أن يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، في جاكسون هول، غدا الجمعة، والذي ستتم دراسته عن كثب بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية، أبرز خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة.

والتوقعات بإجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة مرتفعة، وقد تسببت الدعوات العلنية الصادرة عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لإجراء تيسير نقدي قوي في وضع المركزي الأميركي في مأزق.

وفي المعاملات الداخلية، تراجع اليوان إلى 7.0752 مقابل الدولار وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2008، قبل أن يتعافى قليلا إلى 7.0732 مقابل الدولار. وفي التعاملات الخارجية، ارتفع الدولار 0.29% إلى 7.0872 يوان.

وقال متعاملون إن بنوك صينية كبيرة مملوكة للحكومة قدمت الدعم لليوان.

واستقر الدولار عند 106.43 ين بعد أن ربح 0.36% أمس، مسجلا أكبر ارتفاعاته منذ 13 أغسطس الجاري.

ومقابل الفرنك السويسري، جرى تداول الدولار عند 0.9828، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 0.9831.

وهبط الدولار الأسترالي 0.32% إلى 0.6761 دولار أميركي ونزل 0.47% إلى 71.95 ين.

وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.6372 دولار أميركي وهو أدنى مستوياته منذ يناير 2016، وهبط 0.66% إلى 67.84 ين.

وتراجع الجنيه الاسترليني قليلا إلى 91.46 بنس لليورو واتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية، إذ تضغط الضبابية بشأن انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العملة. ومقابل الدولار الأميركي، لم يسجل الاسترليني تغيرا يذكر عند 1.2127 دولار.