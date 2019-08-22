«أبوظبي الإسلامي» يموّل صفقة استحواذ على مبنى في إدنبرة بـ 120 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال فرعه في المملكة المتحدة، تمويلاً بقيمة 120 مليون درهم لمصلحة «بنك لندن والشرق الأوسط»، للاستحواذ على مبنى مكتبي فاخر في إدنبرة، مؤجر حتى عام 2035 لشركة الطاقة البريطانية «سينتريكا» التي تتخذه مقراًَ رئيساً لمكاتبها في أسكتلندا.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد تنامياً في إقبال المستثمرين الخليجيين على شراء العقارات في السوق البريطانية حالياً، والذي يعود - بحسب ما ذكر المصرف أخيراً - إلى عوامل عدة، من أبرزها رغبتهم في تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، إضافة إلى جاذبية العائدات الإيجارية التي يمكن تحقيقها من العقارات عالية الجودة في الأسواق قوية الأداء بالمملكة المتحدة، فضلاً عما توفره هذه الأصول من مصدر دخل طويل الأجل.

وتمثل الصفقة خير دليل على هذا التوجه، إذ تنافس على شراء المبنى 10 مستثمرين معظمهم من منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي - فرع المملكة المتحدة، بول مايسفيلد، إن الصفقة الجديدة تعكس تنامي الطلب على العقارات البريطانية، مشيراً إلى أنه على مدى 18 شهراً الماضية استأثرت أبردين، وبريستول، وكوفنترين وليدز، ومانشستر، على أسواق العقارات الرئيسة في المملكة المتحدة بنسبة 70% من صفقات الاستثمار العقاري التي موّلها المصرف.