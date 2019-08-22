«أبوظبي للإحصاء»: انخفاض في أسعار «الأنابيب» و«الزجاج» خلال الربع الثاني

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن متوسطات أسعار «مجموعة الديزل»، و«مجموعة الأسقف المستعارة»، و«مجموعة الأسلاك» ارتفعت بنسب 8.5% و5.5% و4.2% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2019، مقابل الربع الأول من العام نفسه.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس بعنوان: «إحصاءات أسعار مواد البناء يونيو 2019» أن متوسطات أسعار مجموعات «الأنابيب» و«الزجاج»، و«المواد العازلة» انخفضت بنسب 14.1%، و4.7%، و1.4% على التوالي خلال الفترة نفسها.

ووفقاً لبيانات «أبوظبي للإحصاء»، فقد ارتفعت متوسطات أسعار «مجموعة معدات النقل»، و«مجموعة البلاط والرخام»، و«مجموعة الأصباغ» بنسب 12.8%، و10.4%، و7.7% على التوالي خلال يونيو 2019 في أبوظبي مقارنة بأسعارها في يونيو من عام 2018، كما انخفضت أسعار مجموعات «الزجاج»، و«الرمل» و«كابلات الكهرباء» بنسب 23.7%، و9.1%، و7.1% على التوالي خلال الفترة نفسها.

ووفقاً للتقرير، فقد شهدت متوسطات أسعار مجموعات «أسلاك الشقق»، و«أسلاك المباني»، و«معدات النقل» ارتفاعات بنسب 9.5%، و5.3%، و2.5% على التوالي خلال يونيو 2019، مقابل مايو الذي سبقه، بينما انخفضت أسعار مجموعات «الزجاج»، و«الحجر الطبيعي»، و«المواد العازلة» بنسب 21%، و10.6%، و3% على التوالي خلال الفترة نفسها. ولفت المركز إلى أن التقرير يشمل حركة أسعار 21 مجموعة من مجموعات البناء الرئيسة، مؤكداً حرصه على نشر متوسطات الأسعار انطلاقاً مما تشهده إمارة أبوظبي من تطور عمراني كبير، ونمو متواصل في قطاع الانشاءات، فضلاً عن اهتمام قطاع كبير من المستهلكين بها.

وأشار إلى أن نشر التقرير يساعد متخذي القرار وراسمي السياسات على اتخاذ القرارات الداعمة لقطاع الانشاءات، وغيره من القطاعات المرتبطة به التي تتأثر به بشكل مستمر.