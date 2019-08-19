10 شركات إماراتية وإفريقية تشارك في «برنامج تدريب المشروعات الناشئة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن أسماء ثمانية موجهين من أصحاب الخبرة وقادة الأعمال، الذين سيشرفون على تنفيذ المرحلة الثانية من «برنامج تدريب المشروعات الناشئة الإماراتية الإفريقية»، الذي تشارك فيه 10 شركات ناشئة إماراتية وإفريقية، وسيقام على هامش الدورة الخامسة من «المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال»، الذي ستنظمه «غرفة دبي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر المقبل، تحت شعار «إفريقيا الغد، نماء المستقبل».

وضمت قائمة المدربين والموجهين أربع شخصيات معروفة في مجال المشروعات الناشئة بدبي، وأربع شخصيات إفريقية متخصصة في مجال المشروعات الناشئة. وأفادت «غرفة دبي» بأنه تم اختيار الموجهين والمدربين، استناداً إلى خبراتهم وتاريخهم المهني الحافل بالنجاح في تأسيس شركات ناشئة، وقيادتها نحو الازدهار، إذ سيشرف الموجهون من دولة الإمارات على الشركات الإفريقية الخمس التي تأهلت للبرنامج، في حين سيشرف الموجهون من القارة السمراء على الشركات الناشئة العاملة في دولة الإمارات، التي تأهلت للمشاركة في البرنامج. وضمت لائحة المدربين من دولة الإمارات كلاً من المدير التنفيذي المشترك والشريك المؤسس لشركة «يوريكا»، كريس توماس، ورائدة صناعة البناء في الشرق الأوسط في «ديلويت»، سينثيا كوربي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة el grocer الخاصة بتوصيل سلع البقالة، نادر أميري، والرئيس التنفيذي لشركة «وندرمان مينا» Wunderman MENA، نسيب بويري.

أما لائحة المدربين من إفريقيا، فضمت كلاً من المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مول إفريقيا»، كريس فولايان، والمؤسس والعضو المنتدب في شركة «إيكو في سي»، أغوسا أومويغي، والرئيس التنفيذي في «جيه إي بيرمان أسوشياتس»، جوناثان بيرمان، والعضو المنتدب في «ستريت كابيتال»، أبيوجي إيانولوا.

يشار إلى أن برنامج تدريب المشروعات الناشئة الإماراتية الإفريقية، هو أول برنامج من نوعه لتفعيل التعاون والشراكة بين المشروعات الناشئة في كل من دبي والقارة الإفريقية، وهو مبادرة نوعية أطلقتها «غرفة دبي» بهدف استقطاب المشروعات الناشئة إلى الدولة، ومساعدة الشركات الناشئة في الدولة على التوسع للأسواق الخارجية في إفريقيا.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أشهر، ويوفر للشركات الـ10 الناشئة من الإمارات وإفريقيا فوائد عدة تتخطى التوجيه والإرشاد، لتشمل الحصول على مزايا وخدمات مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» التابعة لـ«غرفة دبي»، إضافة إلى فرصة للتحدث خلال المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، واستعراض أفكارهم ومنتجاتهم.

البرنامج التدريبي يستمر 3 أشهر ويوفر التوجيه والإرشاد ومزايا مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة».