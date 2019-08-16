«دبي للإحصاء»: 3.04% انخفاضاً في مؤشر الأسعار السنوي خلال يوليو 2019

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء، أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك، انخفض بنسبة 3.04% في يوليو 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وأشار بيان صدر أمس عن المركز إلى انخفاض أسعار كل من: «قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» بنسبة 6.27%، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.68 نقطة، و«قسم النقل» بنسبة 3.60%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.41 نقطة، و«قسم السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 2.09%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، و«قسم الملابس وملبوسات القدم» بنسبة 4.93%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، و«قسم التبغ» بنسبة 0.96%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، و«قسم الاتصالات» بنسبة 0.01%.

وارتفع المؤشر لكل من: «قسم الطعام والمشروبات» بنسبة 0.96%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.12 نقطة، و«قسم المطاعم والفنادق» بنسبة 1.78%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، و«قسم الترفيه والثقافة» بنسبة 2.97%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، و«قسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وتصليحها» بنسبة 0.52%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، و«قسم الصحة» بنسبة 0.14%، و«قسم التعليم» بنسبة 0.03%.

وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في يوليو 2019 مقارنة بيونيو الذي سبقه بنسبة 0.43%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: «قسم النقل» بنسبة 2.24%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.26 نقطة، و«قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود» بنسبة 0.42%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.18 نقطة، و«قسم الملابس وملبوسات القدم» بنسبة 5.12%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، و«قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وتصليحها» بنسبة 0.37%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، و«قسم الاتصالات» بنسبة 0.11%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

وارتفعت أسعار كل من: «قسم الطعام والمشروبات» بنسبة 0.47%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، و«قسم الترفيه والثقافة» بنسبة 2.21%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، و«قسم المطاعم والفنادق» بنسبة 0.13%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، و«قسم السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 0.18%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، و«قسم الصحة» بنسبة 0.04%.

بينما استقرت أسعار كل من: «قسم التبغ»، و«قسم التعليم» عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.