«الصكوك الوطنية» تقدم 50 ألف درهم «عيدية» للمدّخرين القُصّر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن مكافأة 1000 قاصر دخلوا في برنامج الادخار، وذلك من خلال منح كل منهم «عيدية» تعادل 50 درهماً، فضلاً عن تخصيص 200 جائزة يومية للقصّر قيمتها نحو 200 ألف درهم شهرياً، على مدار العام، ضمن برنامجها للمكافآت.

وقال المدير التنفيذي لأعمال الأفراد وقنوات التوزيع لشركة الصكوك الوطنية، أحمد بيبرس، إن هذه «العيدية» رسالة شكر من «الصكوك الوطنية» إلى العائلات التي تلتزم بالادخار لأطفالها، وتتبنى سلوكيات مالية مسؤولة على الرغم من ثقافة الاستهلاك السائدة، خصوصاً خلال الأعياد والمناسبات الكبرى.

وأضاف أن «الصكوك الوطنية» تولي أهمية قصوى لحسابات القصّر لديها، لافتاً إلى أن دخولهم إلى عالم الادخار في سن مبكرة إنجاز يسجّل لهم ولعائلاتهم.