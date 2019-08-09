%160 نمواً بصادرات رأس الخيمة إلى جنوب إفريقيا في 2018

المصدر: رأس الخيمة - وام

بحثت «غرفة رأس الخيمة» وسفارة جنوب إفريقيا لدى الدولة الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية بين الجانبين، والعمل على زيادة المنافذ للمنتجات المحلية للانتشار العالمي، لتعزيز موقع الإمارة الاستراتيجي كسوق واعدة للتصدير إلى مختلف الأسواق الدولية. وأكد رئيس مجلس إدارة «غرفة رأس الخيمة»، محمد علي مصبح النعيمي، خلال لقائه مع سفير جنوب إفريقيا لدى الدولة، سعد كاتشاليا، أن العلاقات مع جنوب إفريقيا شهدت نمواً كبيراً خلال العام الماضي، إذ ارتفعت الصادرات من رأس الخيمة إلى جنوب إفريقيا بنسبة 160%، كما احتلت جنوب إفريقيا المركز السادس بين الدول المصدرة إلى رأس الخيمة في العام نفسه.

ودعا النعيمي مجتمع أعمال جنوب إفريقيا إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية في رأس الخيمة، من خلال التركيز على القطاعات التي تهم السوق المحلية، مشيراً إلى توفير التسهيلات والحوافز لاستقطاب المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية. من جانبه، أبدى سفير جنوب إفريقيا، سعد كاتشاليا، اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة فى رأس الخيمة، كما استعرض التسهيلات والحوافز التي تقدمها جنوب إفريقيا حالياً لاستقطاب المستثمرين.