تعرف إلى أكبر 10 مطارات في الطاقة الاستيعابية على مستوى العالم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران عن القائمة السنوية لأكبر مطارات العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية المغادرة، مشيرة إلى أن مطار دبي الدولي حل في المركز الأول مسجلاً 54 مليوناً و169 ألفاً و79 مقعداً مجدولاً على الرحلات الدولية خلال العام 2019 ككل.

ووفقاً للبيانات التي أرسلتها "أو إيه جي" لـ"الإمارات اليوم"، فقد حلّ مطار "لندن هيثرو" البريطاني في المركز الثاني بنحو 47 مليون مقعد، يليه مطار "هونغ كونغ" الدولي مسجلاً نحو 46 مليون مقعد، على الرحلات الجوية المغادرة.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي احتفظ بصدارته لقائمة أكبر المطارات بأعداد المسافرين الدوليين، للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين، الذين استخدموا المطار إلى 89.1 مليون مسافر في عام 2018.

إليكم أكبر 10 مطارات في العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية (2019).

المطار - السعة المقعدية بالمليون

دبي 54.1

هيثرو 47.1

هونغ كونغ 46.2

سنغافورة 42.4

سيؤول 42

باريس 41.7

أمستردام 41.4

فرانكفورت 39.6

بانكوك 33.6

تايوان 30.1