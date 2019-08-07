54 مليون مقعد مجدول على الرحلات المغادرة في «دبي الدولي» خلال 2019

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن مطار دبي الدولي لايزال يتصدّر قائمة أكبر مطارات العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية المغادرة، بفارق كبير يصل إلى نحو سبعة ملايين مقعد سنوياً، مقارنة بنظيره البريطاني «لندن هيثرو».

ووفقاً لبيانات أرسلتها «أو إيه جي» إلى «الإمارات اليوم»، فقد وصل إجمالي السعة المقعدية المجدولة في مطار دبي الدولي خلال عام 2019، في الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية ديسمبر المقبل، إلى 54 مليوناً و169 ألفاً و79 مقعداً على الرحلات الدولية المغادرة فقط من «دبي الدولي».

وحلّ مطار «لندن هيثرو» البريطاني في المركز الثاني بنحو 47 مليون مقعد، يليه مطار «هونغ كونغ» الدولي مسجلاً نحو 46 مليون مقعد، على الرحلات الجوية المغادرة، فيما حل مطارا «سنغافورة»، و«إنشيون» الكوري الجنوبي في المركزين الرابع والخامس، بنحو 42.4 و42 مليون مقعد لكل منهما على التوالي، وسجل مطار «شارل ديغول» الفرنسي نحو 41 مليون مقعد مجدول.

الأول عالمياً

وحلّ «دبي الدولي» في المركز الأول عالمياً في السعة المقعدية، على الرغم من إغلاق المدرج الجنوبي للمطار خلال العام الجاري، لمدة 45 يوماً، في الفترة من 16 أبريل إلى 30 مايو 2019، إذ شهد عدد الرحلات عبر المطار انخفاضاً بنسبة 10% فقط، فيما خفضت «شركة طيران الإمارات» 25% في إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الناقلة خلال هذه الفترة.

الطاقة الاستيعابية

وتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 90 مليون مسافر، فيما تعمل مؤسسة مطارات دبي على خطة جديدة، أطلقت عليها «دي إكس بي بلس»، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.

واستطاع «دبي الدولي» إزاحة نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين، خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، واحتفظ بصدارته لقائمة أكبر المطارات بأعداد المسافرين الدوليين، للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين، الذين استخدموا المطار إلى 89.1 مليون مسافر في عام 2018.

المسافر رقم مليار

واستقبل مطار دبي الدولي، الذي افتتح في 30 سبتمبر عام 1960، المسافر رقم «مليار» في 20 ديسمبر عام 2018، وواصل المطار، الذي يتصدر قائمة أكبر مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، وبالمركز الثالث عالمياً في إجمالي أعداد الركاب المحليين والدوليين معاً، بعد مطاري «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، و«بكين العاصمة» الصيني، كما يحتل «دبي الدولي» المركز الرابع عالمياً في حجم الشحن الجوي الدولي، بعد أن تعامل مع أكثر 2.46 مليون طن من البضائع خلال عام 2018.

8500 رحلة أسبوعية

يصل إجمالي عدد الرحلات في مطار دبي الدولي إلى نحو 8500 رحلة أسبوعية، تسيّرها الناقلات العاملة في المطار إلى أكثر من 240 وجهة عالمية.

وبحسب «مطارات دبي»، فإن هناك أكثر من 80 شركة طيران دولية تعمل انطلاقاً من المطار، فيما يصل عدد العاملين في مطار دبي الدولي إلى نحو 100 ألف موظف.