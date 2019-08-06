«طيران الإمارات» تستعد لـ«الجمعة المزدحمة»

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أفادت «شركة طيران الإمارات»، بانها تتوقع أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري، قبيل إجازة عيد الأضحى، على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي.

وقت الذروة

وأوضحت في بيان لها اليوم أنه ووفقاً لسجل حجوزات «طيران الإمارات»، فإن حركة المسافرين ستصل إلى الذروة يوم الجمعة التاسع من أغسطس 2019، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي 100 ألف مسافر، داعية المسافرين إلى ضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وأضافت «طيران الإمارات» أن تدفق الركاب المغادرين سيبدأ بعد ظهر الخميس الثامن من أغسطس، ويستمر بوتيرة عالية حتى يوم الثلاثاء الـ 10 من أغسطس، مقدرة أعداد المسافرين الذين سيستخدمون المبنى رقم (3) المخصص لرحلات «طيران الإمارات»، بما يزيد على 372 ألف مسافر.

وذكّرت «طيران الإمارات» المسافرين بضرورة أن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير، والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار.

اجراءات السفر

وبحسب الناقلة، ستفتح «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، في ما ينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. كما ستغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ولفتت إلى أنه يمكن للمتعاملين عبر العالم، عمل إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال 48 إلى 90 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة، كما يمكن للمتعاملين مع «طيران الإمارات» اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، مؤكدة أن الخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة، أياً تكن درجة سفرهم.

كاونترات متعددة

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، فإنه تتوافر للمتعاملين كذلك إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم، وتسليم أمتعتهم على «كاونترات» ضمن مواقف السيارات. كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى «3» اختيار تسليم أمتعتهم على واحد من 46 «كاونتراً» مخصصاً لركاب الدرجة السياحية أو الـ«كاونترات» المخصصة لركاب الدرجتين «الأولى» و«رجال الأعمال» خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع. أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت «طيران الإمارات» مناطق لإنهاء إجراءات السفر تقع في المنطقة رقم (2) ضمن المبنى رقم (3).

ونصحت «طيران الإمارات» المسافرين، بعد إنهاء إجراءات السفر، بالتوجه إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.