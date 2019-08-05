قمة «الاقتصاد الأخضر» في أكتوبر.. و«الطيران» يناير 2020

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تنطلق في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، خلال يومي 20 و21 أكتوبر المقبل، القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام»، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، إن الانخفاض الكبير في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دبي، يمثل أحدث إنجازاتنا الملموسة في جهودنا للانتقال إلى نموذج عالمي رائد للاقتصاد الأخضر، يشمل كل القطاعات الحيوية في الإمارة.

إلى ذلك، تنظم الهيئة العامة للطيران المدني، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير المقبل، في دبي، القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، تحت شعار «تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار».

وقال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، إن الاستثمارات في مجال الطيران أكثر حيوية من أي وقت مضى، كما تشهد تطوراً متسارعاً وملحوظاً في وقتنا الحاضر، نظراً إلى ما يتمتع به الطيران الإقليمي من مزايا اقتصادية متعددة، تشجع السياحة، وتعمل على تحسين سبل الاتصال الحضاري على مستوى المنطقة.